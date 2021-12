“Un Posto al Sole”, addio alla protagonista della soap opera? La verità

Un Posto al Sole, Viola Bruni lascia per sempre la soap opera? Ilenia Lazzarin rompe il silenzio una volta e per tutte sui social con un post

Ilenia Lazzarin è stata una delle grandi protagoniste della soap opera napoletana Un Posto al Sole. L’abbiamo vista crescere su Rai Tre, diventare una donna e intraprendere un futuro roseo e pieno di cose belle, fino a che qualche anno fa non ha realizzato il suo grande sogno di diventare mamma. La maternità l’ha allontanata temporaneamente dal lavoro e, per giustificare la sua assenza a Palazzo Palladini, hanno scelto di far trasferire Viola Bruni a Torino con suo marito e il loro amato figlio Antonio Nicotera.

Un Posto al Sole, Ilenia Lazzarin dice la verità sul suo futuro nella soap

Ora che Ilenia sarebbe pronta a ritornare a lavoro, non si parla ancora di far tornare Viola a casa, nonostante sia uno dei personaggi più amati della soap opera. Però abbiamo ricevuto un bellissimo regalo per Natale: Viola è tornata a casa in occasione delle feste e ha trascorso dei magici giorni con la sua mamma, con il fratello Patrizio e con Raffaele. Un ritorno in cui tutti speravano ardentemente e che stavano aspettando con ansia.

Si tratta un ritorno definitivo? Ilenia ha deciso di dare delle spiegazioni sul suo profilo, proprio il giorno in cui Viola è tornata a casa. “Con gioia, orgoglio e il cuore gonfio dí felicità… vi annuncio che stasera, e SOLO per Natale (mai dire mai) la mia Viola torna a casa!“.

Dunque Viola non torna a casa e della possibilità di rivederla neanche se ne parla: i suoi fans però sperano tantissimo di rivederla a casa insieme al piccolo Antonio.