La piccola di casa Ferragni ieri ha compiuto gli anni ma ha festeggiato nel modo più insolito di tutti, accanto solo Luca Vezil che non la abbandona mai.

Un secondo anno in solitaria per Valentina Ferragni che ieri ha festeggiato un nuovo compleanno (il 29esimo) in solitaria lontano da amici e familiari. In questi giorni la preoccupazione della positività di Chiara ed il cognato, stemperata dalla notizia invece della maternità di Francesca, accompagnano la piccola di casa che ha vissuto la giornata di ieri sorretta solo dall’amore del fidanzato.

Luca per sdrammatizzare la situazione fin troppo tesa le ha portato non la solita torta con Pan di Spagna e crema, ma bensì un piatto a cupola con patatine fritte con tanto di candeline (visto che Valentina ne va matta). Ovviamente poco dopo è giunta anche la vera torta per le foto di rito.

Valentina Ferragni: la dedica del fidanzato commuove i fan

“Thank you all for your birthday wishes ❤️ You make me feel so loved and spoiled ✨ Love you so much, yours Uali”. Ha commentato commossa Valentina a margine dello scatto che la cattura a casa con la vera torta di compleanno rosa confetto con tanto di candeline e mazzi di fiori che la sommergono alle sue spalle.

“Ti meriti tutto ❤️” le scrive amorevolmente il suo Luca Vezil come primo commento. Il fidanzato però non si è limitato a rivolgerle questa piccola dedica, ma ha anche pubblicato nel suo profilo Ig un lungo post emozionante in cui ringrazia la sorte di avergli fatto incontrare Valentina 12 anni fa e di averla vista crescere come persona.

“Ogni volta che ti guardo (…) vedo la donna che sei oggi, forte, decisa, emancipata, fiera, ma con gli stessi occhi di tanti anni fa, con la stessa voglia di vivere, sognare, conquistare e amare (…) Buon compleanno amore mio Ps: non sarò mai un MasterChef né un grande pasticciere. Con qualche porzione di patatine però vado sempre sul sicuro con te”.

Valentina non ha risposto alla dedica ma probabilmente ha ringraziato il fidanzato privatamente dopo tutte le sorprese che le ha fatto trovare sotto l’albero ancora addobbato nel salotti della casa in cui convivono.

I fan sono esplosi nei commenti: “Siete una coppia bellissima🥰🥺auguri Vale!!😍magari essere al posto suo🙉”, “Stupendi e genuini ❤️”, “Quanto vi amoooooo 😍❤️ fortunati entrambi 💖”.