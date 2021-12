La meravigliosa procuratrice sportiva argentina Wanda Nara si è superata con il suo ultimo post da sogno: resisterle è impossibile!

La strepitosa influencer ha condiviso una foto scattata nel giardino di casa sua: alle sue spalle si vede un laghetto e tanta vegetazione, ma il focus è tutto su di lei.

Non c’è dubbio: la favolosa ex opinionista del reality show di Canale 5 ‘Grande Fratello VIP’ sa sempre come rendere felici i suoi fan!

Nel selfie Wanda indossa un costume pazzesco, di cui si intravede solamente la parte superiore: la scollatura è esagerata!

L’attenzione dei fan ricade, dunque, sulle sue curve incontenibili: Mauro Icardi è l’uomo più invidiato della storia!

Nella didascalia la magnifica showgirl ha scritto: “Pensando in verde”.

Siete curiosi di vedere l’immagine che ha fatto strage di cuori? Reggetevi forte, perché lo spettacolo sta per iniziare!

Wanda Nara è bella come il sole: i fan non riescono a toglierle gli occhi di dosso…

La foto è diventata molto popolare in diversi Paesi del mondo: la comunity di Wanda Nara cresce ogni giorno sempre di più, arrivando oggi a contare più di 10 milioni di followers.

Nello scatto la fantastica trentacinquenne argentina ha un cappello di paglia in testa e sfoggia un make-up a dir poco divino: il trucco comprende un intenso smokey eyes, tanto contouring, una base viso impeccabile e delle labbra nude.

Il post ha avuto un boom di mi piace e commenti, tutti più che positivi. Tra questi si legge ad esempio: “Che fortuna Mauro“; “Troppo per questo mondo”; “Wanda adottami… mi comporto bene te lo giuro” oppure “Diva”.

Una cosa è certa: i seguaci di Wanda Nara non riusciranno a chiudere occhio stanotte!