Adriana Volpe si mette a nudo e racconta tutti i retroscena della triste vicenda che finalmente volge al termine. Ecco cosa verrebbe ora

Adriana Volpe è l’amatissima nuova opinionista del “Grande Fratello Vip”. Dopo tanti anni di onorato servizio in casa Rai, l’allontanamento, gli screzi con Giancarlo Magalli e la battaglia legale, poi lo stop dalla tv, il lento ritorno e la rinascita grazie al reality di Canale 5, prima come concorrente e oggi come opinionista in studio.

Come è noto la vicenda legale con Magalli è finalmente finita e la conduttrice dopo anni di silenzio ha aperto il suo cuore e ha raccontato tutto tra l’ennesima delusione, il sollievo e le speranze per il futuro.

Adriana Volpe ed il futuro, ecco cosa vorrebbe

Se Magalli più volte ha parlato alle telecamere della vicenda con Adriana Volpe, ribadendo la sua posizione anche con Valerio Staffelli di “Striscia la notizia” che gli ha consegnato il tapiro d’oro, la conduttrice è rimasta sempre in silenzio.

Ora però che il suo ex collega è stato condannato e la vicenda si è chiusa, Adriana ha voluto sfogarsi dicendo tutto quello che pensa. Lo ha fatto con il settimanale Ora dove ha ammesso: “Ho pianto ed è stato un pianto liberatorio. E poi mi sarei aspettata che al termine del processo Giancarlo si fosse avvicinato a me chiedendomi scusa”.

Questo non è avvenuto e per la conduttrice è stata un’ennesima delusione dopo anni nei quali, il vigile prestato alla tv, “ha infangato sia la mia credibilità professionale sia la mia dignità di donna e di madre” ha puntualizzato.

La Volpe si è detta ancora una volta “ferita e delusa” per il comportamento di Magalli ma ora che la legge ha messo la parola fine sulla vicenda, lei vuole buttarsi tutto alle spalle e pensare al futuro e alla carriera in tv. E per fare tutto questo si affida a Mediaset, l’azienda che le ha dato fiducia ed ha scommesso su di lei.

Adriana confessa di avere un sogno e spera di realizzarlo. L’appello a Pier Silvio Berlusconi è chiaro. Cosa vorrebbe? “Poter condurre un programma che mi rispecchi in valori ed etica”.