Ainett Stephens ha offerto al suo pubblico una serie di scatti in cui indossa un bikini super sexy: il primo piano del davanzale impressiona tutti.

Ainett Stephens è una modella e showgirl venezuelana che vive in Italia dal 2004. La classe 1982, dopo aver vinto il titolo di ‘Miss Venezuela’ e aver realizzato alcuni calendari da sogno, giunse a Milano per seguire il sogno di laurearsi in Scienze della Comunicazione (proseguì parallelamente la sua carriera da modella).

La svolta giunse nel 2006: Ainett fu scelta per entrare nel cast del ‘Mercante in fiera’ (gioco a premi di Mediaset) nel ruolo di ‘Gatta Nera’. I suoi stacchetti diventarono un cult e ancora oggi sono indimenticabili. La modella, inoltre, è pazzesca sui social network: gli scatti in cui mette in bella mostra le sue curve stupende diventano subito uno spettacolo bollente. Questa sera, la Stephens ha pubblicato una serie di scatti straordinari in cui indossa un bikini decisamente intrigante.

Ainett Stephens, bikini illegale e primo piano sul balcone: delirio sui social

Ainett, in queste particolari vacanze natalizie, ha scelto le Maldive come meta dei suoi giorni di relax. La modella è ovviamente in una delle migliori stanze del complesso, con una piscina che affaccia direttamente sul mare. Per l’occasione, la venezuelana ha ovviamente optato per le sue migliori linee di costumi. Questa sera, la 39enne ha condiviso alcuni scatti in cui indossa un bikini super sexy di colore rosso.

Bella e sorridente, le sue immagini non sono di certo passate inosservate. La storica ‘Gatta Nera’ piazza il suo esagerato balcone in primissimo piano, regalando inquadrature da brividi. Se nella seconda foto emoziona il web con un tenero abbraccio con il figlio, è con la terza immagine che si scatena l’apoteosi. La classe 1982 offre una panoramica del suo corpo marmoreo e le sue forme vengono contenute con estrema difficoltà dal costume.

Ainett è stata una dei concorrenti dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip: è uscita dalla casa più spiata d’Italia verso fine ottobre.