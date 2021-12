Alberto e Charlene di Monaco, è davvero crisi tra di loro? A parlare una donna molto vicina alla famiglia reale: la verità che fa male

Alberto e Charlene di Monaco ormai da settimane attirano l’attenzione dei media e dei sudditi del Principato per via della loro situazione sentimentale e familiare poco chiara.

Tutti vorrebbero sapere cosa è successo e cosa succede oggi a Palazzo ma, come sempre, le notizie ufficiali sono poche e le indiscrezioni moltissime. Quel che è certo è che Charlene è lontana da Palazzo ormai quasi da un mese.

Lontana dal mondo, da tutto e da tutti, soprattutto dai suoi piccoli, la principessa triste sarebbe in una clinica in Svizzera, un centro di recupero, per riprendersi fisicamente e psicologicamente, dopo il periodo difficile che ha affrontato in Sud Africa per i suoi problemi di salute.

C’è però chi grida allo scandalo e afferma che dietro tutto questo ci siano i problemi amorosi della coppia.

Alberto e Charlene di Monaco, la verità che gela

Crisi amorosa sì o no per Alberto e Charlene di Monaco? È questa una delle curiosità più ridondanti sulla coppia. C’è chi dice che siano solo dei pettegolezzi dati dall’allontanamento per questioni di salute della principessa e chi, invece, che i problemi di salute siano un di più alla crisi totale. Matrimonio dunque in frantumi?

Per il momento la principessa resta in silenzio su tutto. Ha fatto sentire la sua voce sui social solo per ricordare, con dolore, Desmond Tutu, Nobel per la pace, morto a 90 anni lo scorso 26 dicembre. Per chi la segue da sempre questo ha significato molto perché è stato come un segnale della sua presenza e della sua lucidità verso l’esterno ed il mondo intero.

Sulla sua situazione sentimentale con il principe Alberto c’è però una confessione che non piace affatto ai sudditi e gela il sangue. A parlare in una recente intervista è stata proprio la mamma di Alberto, Christa Mayrhofer-Dukor, cugina di Grace Kelly.

A suo dire Charlene ed il Principe sarebbero più lontani che mai. A confessargli tutto questo proprio il figlio che ha rivelato alla madre l’allontanamento della moglie. Sarà davvero così?