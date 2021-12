Annalisa ha lasciato di stucco tutti pubblicando uno scatto mostruoso su Instagram, la cantante sfida il freddo: gambe di fuori e non solo.

Annalisa è una cantante dotata di un talento incredibile: i suoi album riscuotono sempre un grandissimo successo mentre le videoclip che realizza per le sue canzoni fanno sempre impazzire i fans. La 36enne è sempre particolarmente attiva sui social network: i suoi post deliziano il palato anche degli utenti più esigenti del web.

La Scarrone raggiunse la popolarità grazie ad ‘Amici’: dai tempi del talent ad oggi, sono cambiate tantissime cose a partire dal suo fisico. La classe 1985 è intervenuta sul suo corpo adottando una dieta equilibrata: i risultati sono ben evidenti. Annalisa, infatti, fa sognare i suoi followers pubblicando scatti da capogiro in cui mette in mostra la sua avvenenza e le sue parti più bollenti. Anche stasera, l’artista ha deciso di sfidare il freddo presentandosi con un outfit illegale sul web.

Annalisa esagera, la cantante sfida il freddo: gambe fuori e non solo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANNALISA (@naliannalisa)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Giorgia Palmas saluta il 2021 emozionando i fan: le FOTO intime conquistano tutti

Annalisa ha pubblicato un post in cui ha messo in rete alcune fotografie favolose. L’obiettivo della Scarrone è quello di ricordare l’appuntamento televisivo di questa sera. “Questa sera tutti a festeggiare con noi. Dalle 21 su Canale 5”, ha scritto in didascalia. La 36enne sfodera per l’occasione un outfit sbalorditivo.

Le sue gambe sono completamente scoperte e nella seconda immagine fa intravedere anche il suo straordinario stacco di coscia. La nativa di Savona ha ai piedi tacchi estremamente alti: foto così seducono con facilità disarmante gli utenti del web. Il pellicciotto che ha usato per coprirsi sopra è davvero luccicante.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE— > Bianca Guaccero, piume e trasparenze per un fine anno glamour e seducente – FOTO

La classe 1985 sarà quindi a ‘Capodanno in Musica’, condotto quest’anno da Federica Panicucci. Il 31 dicembre e il 1° gennaio saranno atipiche per la maggior parte degli italiani: il virus sta viaggiando con grande velocità e i numeri dei contagiati sono impressionanti. Anche lo show di Mediaset è stato ‘colpito’ dalla situazione attuale: vip come Pio e Amedeo, Andrea Damante e Al Bano Carrisi non ci saranno poiché sono risultati positivi.