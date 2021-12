Aurora Ramazzotti e il dolore più grande che ha subito: “Ho perso gli equilibri”

La giovane influencer sui social è sbarcata con la seconda puntata di Blue Chats per parlare di Holiday Blues, le sue parole hanno sorpreso tutti.

Attivissima sui social e sempre più attenta nel farsi portavoce di tematiche scottanti e problematiche generazionali finora poco approfondite.

La figlia di Michelle Hunziker è tornata a far parlare di sé per il nuovo format ideato con Freeda dal titolo Blue Chats, un talk ideato dalla stessa Aurora Ramazzotti per far parlare i ragazzi di temi spesso sottovalutati.

Lo ha fatto anche nella seconda puntata girata pochi giorni prima di Natale ma online solo da pochissime ore. La sua testimonianza ha però già fatto discutere molti, parole ben calibrate ma dai risvolti molto introspettivi.

Aurora Ramazzotti racconta la sua infanzia, parole condivise da molti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

Insieme alla psicologa e psicoterapeuta Valeria Locati è stato affrontato il tema dell’Holiday Blues, ovvero quel senso di tristezza e malinconia che molte persone provano senza volerlo proprio con l’arrivo delle festività natalizie.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, riavvicinamento in corso? Il gesto fa ben sperare

Nella seconda puntata de format non solo abbiamo modo di sentire la voce di tre ragazze che vivono il problema, ma anche quella della stessa Aurora che ha ammesso di soffrirne da anni:

“Il Natale? Non lo amo. Ho una malinconia legata a questa festa, l’ho sviluppata in adolescenza, quando ho perso gli equilibri su cui barcollavano in bilico le mie certezze”.

L’influencer ha infatti spiegato che solo recentemente ha capito di non essere da sola ad affrontare questo stato emotivo ma che ha anche individuato la causa che ha scatenato in lei questa frustrazione che invece per gli altri è la normalità.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Fedez e Chiara Ferragni annunciano la positività: “I bambini invece…” – VIDEO

“Mi sono costruita delle aspettative idilliache dovute alla perduta spensieratezza e gioia dell’infanzia che non riuscivo mai a incontrare”, motivo per cui Aurora ha poi col tempo allontanato il desiderio di avvicinarsi al Natale con spirito gioioso e sereno. Voi cosa ne pensate?