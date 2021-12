Il pompelmo, olio e polpa, è una ricca fonte di antiossidanti e flavoinoidi: scopriamo 5 benefici essenziali per la salute del corpo.

Il pompelmo non dovrebbe mai mancare in cucina. La lista che giustifica la sua valida presenza a tavola è smisurata. Ricco di fibre, flavonoidi, antiossidanti, il pompelmo è un valido alleato non solo per pelle e sistema immunitario. Vitamina A, B e C, sono il tris perfetto per fegato e apparato cardiovascolare. Scopriamo insieme 5 benefici di questa tesoriera di sali minerali e benessere: la salute è a tavola.

Pompelmo: 5 proprietà che non ti aspetti

combatte l'invecchiamento cellulare: gli esperti consigliano il consumo regolare di pompelmo, ricca fonte di radicali liberi, principali responsabili dell'invecchiamento cellulare. Tesoriera di flavonoidi, il pompelmo è fedele alleato della cura del corpo. Rafforza inoltre il sistema immunitario.

cura le afte: il pompelmo è noto anche per la sua azione antivirale: consigliato per curare afte e altre infezioni orali. Può essere utilizzato sotto forma di gargarismi o applicato direttamente sulla zona infetta con un po' di cotone.

cura l'acne: fedele alleato della salute dell'epidermide, il pompelmo non può mai mancare nella cucina di chi ci tiene alla pelle. Il pompelmo previene l'acne e altre imperfezioni cutanee antiestetiche. di semi di pompelmo. Bastano poche gocce di polpa diluita in acqua per curare brufoli e per detergere la pelle.

calma le infezioni respiratorie: il pompelmo è efficace anche in caso di malattie respiratorie, specialmente quelle che arrivano insieme alla stagione invernale, quali raffreddori o bronchiti. Oltre a rafforzare il sistema immunitario, il pompelmo aiuta a prevenire le infezioni urinarie o genitali, come le infezioni da lieviti.

