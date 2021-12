Calciomercato Juventus, il Barcellona propone ai bianconeri uno scambio in attacco

Il Barcellona, in vista della prossima finestra di calciomercato, avrebbe proposto alla Juventus uno scambio in attacco.

L’obiettivo di calciomercato della Juventus sembra essere ormai conclamato: un nuovo bomber per irrobustire il reparto avanzato della rosa di mister Massimiliano Allegri. I bianconeri stanno valutando vari nomi, su tutti il centravanti del Sassuolo, Gianluca Scamacca, seguito attentamente anche dall’Inter. Le ultime indiscrezioni, però, parlano anche di un possibile addio importante nell’attacco della Vecchia Signora. Il Barcellona avrebbe messo nel mirino una punta bianconera gradita molto da Xavi: proposto uno scambio.

Calciomercato Juventus, il Barcellona vuole Morata: proposto scambio con Depay

L’attaccante della Juventus Alvaro Morata è finito nel mirino del Barcellona. Secondo il quotidiano sportivo spagnolo AS, il tecnico Xavi avrebbe chiesto alla dirigenza di acquistare il centravanti spagnolo già a gennaio per rinforzare la squadra. Inoltre, il mister blaugrana pare abbia contattato di persona Morata per provare a convincerlo a tornare in Spagna già durante la prossima finestra di mercato.

La Vecchia Signora ha versato 20 milioni di euro nelle casse dell’Atletico Madrid per prendere in prestito il giocatore classe 1992, ma, stando a vari rumors, sembra non essere intenzionata a riscattarlo a giugno. Per convincere la Juventus a lasciarlo partire a gennaio, dunque, pare che il Barca abbia proposto uno scambio ai bianconeri: la contropartita tecnica sarebbe Memphis Depay, arrivato in Spagna in estate e vecchio pallino della dirigenza torinese.

L’asse Juve-Barcellona sarebbe infuocata dato che le trattative non si esauriscono qui. Cherubini&Co, sempre secondo indiscrezioni dalla Spagna, starebbero preparando un clamoroso colpo. Stando al portale Sport, la dirigenza torinese avrebbe raggiunto un principio di accordo con Ousmane Dembélé, in scadenza a giugno e non intenzionato a rinnovare.

Infine, la società spagnola avrebbe messo nella lista dei desideri Matthijs de Ligt. Nel contratto del difensore olandese sarebbe presente una clausola rescissoria tra i 125 ed i 150 milioni di euro che il Barcellona potrebbe versare nelle casse bianconere per portarlo in Spagna.