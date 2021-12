Paolo Calissano si è spento, gettando nel dolore più grande parenti e colleghi. Tra questi la compagna che si è lasciata andare a un duro sfogo.

A margine della fine dell’anno, Paolo Calisanno ha lasciato per sempre amici e parenti. L’attore genovese, 54 anni, è stato ritrovato privo di vita nel suo appartamento di Roma. Nel cuore della notte le forze dell’ordine hanno fatto irruzione nella casa in cui sono stati trovati psicofarmaci: secondo gli inquirenti sarebbe stato proprio un mix di questi a determinare il decesso. Per alcune ipotesi questo sarebbe avvenuto qualche giorno fa.

A dare l’allarme è stata la fidanzata Fabiola Palese, estetista di 43 anni a capo della gestione di un B&B, spaventata da come il compagno non avesse risposto alle sue ripetute telefonate.

Appresa la terribile notizia nella notte di ieri, la compagna dell’attore è nel dolore più grande, ma non solo. Sui social ha condiviso un post in cui si legge tutta la sua rabbia per come la morte del compagno sia al centro dell’attenzione mediatica.

Paolo Calissano: duro sfogo della compagna

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ☆fabiola♡palese☆ (@faby.p.78)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Che sorriso, mamma mia”. Ludovica Pagani in lingerie, baciata dal sole – FOTO

“Siete degli sciacalli, lasciatelo in pace almeno adesso”, le parole che si leggono sulla pagina Instagram della compagna di Calissano. Il post ha scatenato un boom di cuori e parole di supporto per Fabiola nella disperazione più grande a cui si aggiunge una forte rabbia.

Al suo fianco Paolo stava ricostruendo la sua vita lontano dai riflettori. Dopo aver raggiunto un grande successo come attore, tra cinema e soap, aveva catalizzato l’attenzione in merito ad alcune vicende giudiziarie.

L’anno seguente alla sua partecipazione a “L’Isola dei Famosi”, nel 2004, era stato accusato del decesso di una ballerina brasiliana trovata morta nella sua abitazione genovese a causa di un’overdose. Dopo aver patteggiato la pena, passando 4 anni presso una comunità di recupero per tossicodipendenza a Torino, era tornato a recitare in teatro. Tuttavia era stato successivamente ricoverato per un malessere: in quell’occasione era risultato positivo alla cocaina.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Così non vale però”. Federica Nargi scatena l’invidia del web. Bikini striminziti – FOTO

In passato era stato legato alla ballerina Matilde Brandi con cui aveva intrecciato una relazione turbolenta. Poi finalmente aveva trovato la stabilità insieme a Fabiola. Dal 2018 non era più apparso sugli schermi, ricostruendo con lei la sua vita. Ieri notte la tragica notizia.