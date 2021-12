La dieta di Chef Antonino Cannavacciuolo, si perdono 30 chili

La dieta è un comune denominatore di molte persone anche degli chef, scopriamo allora quella del famoso Antonino Cannavacciuolo

Perdere peso non è facile, molte persone in percentuale ci provano ma spesso senza ottenere i risultati desiderati. Ogni caso è soggettivo e pertanto richiede una dieta mirata. Nel momento in cui si trova il percorso giusto è possibile anche perdere 30 chili come è successo ad Antonino Cannavacciuolo.

La dieta di Antonino Cannavacciuolo

Antonino Cannavacciuolo è uno chef molto stimato e apprezzato da tutti. Si è fatto spazio nel mondo come chef d’eccellenza con il suo ristorante a Villa Crespi e poi anche in televisione con i programmi “Masterchef” e “Cucine da incubo”.

Lo chef però oltre che a cucinare e a dare consigli sul come migliorare i ristoranti, mangia come tutti i suoi clienti e come loro prende peso. Pertanto lui stesso ha ammesso di seguire una dieta ben precisa per perdere qualche chilo. Il risultato è che ne ha persi ben 30 chili.

Non si tratta di un regime troppo severo. Si è rivolto ad un esperto per cercare di trovare uno stile di vita più sano e adatto al suo fisico. Lo chef pesava 155 kg e questo chiaramente provocava danni alla salute da non sottovalutare, come il diabete. Inoltre ha affermato che non riusciva a dormire bene ed era sempre stanco con quell’eccesso di peso che si portava dietro. In due anni perciò è riuscito ad ottenere un risultato buono perdendo 30 kg.

Per riuscire a perdere questo peso ha cambiato abitudini alimentari e ha cominciato a praticare attività fisica a casa con un tapis roulant. Inoltre fa delle flessioni e corre. Sceglie poi alimenti sani e leggeri per la sua alimentazione. Cerca di prediligere alimenti freschi e di stagione. Lo scopo dello chef ora è di continuare a perdere peso senza ingrassare più.

Cannavacciuolo ha spiegato poi che la sua dieta si basa anche su un metodo infallibile che è quello del cosiddetto compenso. Questo significa che nel momento in cui sa di dover partecipare ad un evento dove farà qualche sgarro sicuramente, deve consumare pasti leggeri nei giorni precedenti. Tuttavia l’insieme dell’attività fisica unita alla sana alimentazione è il vero segreto per ottenere risultati concreti.