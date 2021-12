Le Donatella e il video su tik tok che ha mandato i fan in delirio, ballano in modo sensuale il mambo, che spettacolo

Giulia Provvedi e la sorella Silvia sono molto attive sui social, sia su Instagram che su Tik Tok. Le due gemelle sono diventate note come cantanti dopo aver partecipato ad “X Factor”, poi hanno partecipato “All’Isola dei famosi” e anche al “Grande Fratello Vip”. Hanno avuto storie con personaggi importanti, come Fabrizio Corona e un calciatore dell’Atalanta. Si divertono molto a condividere momenti quotidiani con i loro fan.

Le Donatella in slip su tik tok conquistano il pubblico

Le Donatella sono due gemelle esuberanti, Giulia lo è più di Silvia. Tanto è vero che durante i loro video è sempre Giulia a fare la parte della scatenata, mentre Silvia spesso si limita a guardare la sorella con aria sconcertata. Giulia è davvero senza freni, ama divertirsi e far divertire con video in cui balla, canta, corre, salta e fa scherzi.

Da poco poi è subentrato un nuovo membro in famiglia, la figlia di Silvia avuta pochi anni fa. Lei è gran protagonista di molti video della zia e mamma. L’ultimo video delle sorelle ha fatto davvero impazzire il web. Lo hanno girato su tik tok e appare Giulia in slip mentre balla sulle note della canzone Mambo, mentre la sorella la osserva facendo espressioni ambigue. I fan hanno commentato scrivendo:”Ci vuoi vedere morti?”.

Tuttavia le due gemelle amano anche mandare messaggi postivi, in particolare in questo periodo hanno parlato di body positivity. Giulia ha condiviso sue immagini e video in cui mostra i suoi difetti, come la cellulite e un pò di pancetta. Ha voluto mostrare a tutti che anche loro sono imperfette e va benissimo esserlo perché la perfezione non esiste.

Spesso sono state criticate per il loro aspetto e la loro risposta è quella di mostrare senza paura i difetti, un grande messaggio che arriva dopo altri personaggi che hanno fatto lo stesso. Ricordiamo Aurora Ramazzotti e Giulia De Lellis che hanno affrontato il tema dell’acne e recentemente anche Paola Di Benedetto si è unita alla causa. È importante dimostrare che sui social quello che si vede è spesso finzione, foto modificate e make-up eccessivi.