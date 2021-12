Emma tira le somme: i momenti più belli del suo 2021. Da commozione

Con il nuovo anno alle porte è tempo di tirare le somme del 2021. Lo ha fatto anche Emma che ha voluto condividere i suoi momenti preferiti di questi ultimi dodici mesi

Il 2021 è ormai concluso ed è arrivato il tempo di archiviare i momenti vissuti negli ultimi dodici mesi, ma anche di tirare le somme. Sui social media impazzano video e dediche a questo anno passato, tra ricordi e riflessioni. A voler condividere i suoi momenti preferiti c’è anche Emma che ha pubblicato un “breve ma intenso riassunto” di tutto quello che si porterà dietro di questo 2021. Ecco “una piccola parte delle cose belle che sono successe quest’anno” all’artista.

Il riassunto del 2021 di Emma: le emozioni più grandi

Emma ha voluto rivivere insieme al suo pubblico i momenti più emozionanti e che hanno segnato il suo 2021. Li ha racchiusi in un post Instagram, sottolineando come nonostante il periodo complesso sia riuscita a vivere momenti felici e a cogliere opportunità lavorative davvero preziose.

Tra le “cose belle” ha ricordato la collaborazione con la cara amica Alessandra Amoroso, con la quale ha realizzato il brano “Pezzo di cuore“. Poi l’esibizione sul palco del Festival di Sanremo come ospite accanto ad Achille Lauro. Emma ha affiancato quest’ultimo in uno dei suoi “quadri”, regalando al pubblico un’emozionante esibizione.

Per festeggiare i suoi primi dieci anni di carriera l’artista ha voluto regalare ai fan un progetto speciale: “Best of Me“, la sua prima raccolta. L’album contiene i suoi maggiori successi rivisitati in nuove versioni. “Che sogno incredibile” è invece il titolo del singolo che Emma ha pubblicato insieme a Loredana Bertè, che considera un idolo oltre che la sua “mamma rock”.

Nonostante le difficoltà del periodo la cantante è riuscita a completare un tour che l’ha portata a esibirsi nelle principali città italiane. Ritornare sul palco in seguito allo stop causato dal Covid ha rappresentato uno dei momenti più emozionanti per l’artista. Tra i suoi ricordi di questi 2021 anche la felicità condivisa con i propri cari -in particolare i suoi genitori– e i lavori degli ultimi mesi.

Dall’esperienza come giudice di X Factor -per il secondo anno consecutivo- al ritorno sul set come attrice nel film “Il Ritorno“, fino alla messa in onda della serie di Gabriele Muccino “A casa tutti bene“, di cui ha fatto parte.

Un anno davvero ricco per Emma che per concludere il viaggio nei ricordi riflette sul significato di ciò che la circonda. “È vita” -scrive- “e io amerò sempre profondamente tutto e tutti“.