Fabio Fazio, la verità sulle condizioni di salute del presentatore di “Che tempo che fa”

Fabio Fazio. L’amatissimo presentatore di “Che tempo che fa” ha subito una delicata operazione nei mesi scorsi. Quali sono le sue attuali condizioni di salute

La scorsa domenica non è andato in onda come di consueto il programma “Che tempo che fa” condotto dallo storico presentatore Fabio Fazio.

In molti si sono chiesti il motivo di questo stop, adducendo diverse ipotesi tra le quali quella di un contagio da Covid-19 tra i membri dello staff della nota trasmissione di Raitre. I telespettatori possono tirare un sospiro di sollievo perché non si tratta di nulla di tutto questo. “Che tempo che fa” subisce, infatti, una pausa momentanea dovuta alle festività natalizie. Fabio Fazio e Luciana Littizzetto torneranno dal 16 gennaio 2022 regolarmente alle ore 20 su Rai Tre.

Fabio Fazio: quella volta che non andò in onda “Che tempo che fa”

Fabio Fazio, pur essendo un personaggio molto noto al pubblico, ha una natura estremamente riservata. Poco si sa, ad esempio, della sua vita privata.

È sposato dal 1994 con Gioia Selis e insieme hanno due figli: Michele (nato nel 2004) e la secondogenita Caterina (nata nel 2009).

La sospensione attuale di “Che tempo che fa” ha fatto preoccupare diverse persone perché nel corso del 2021 era già successo che la programmazione fosse stata modificata a causa di motivi di salute del conduttore. Lo scorso 21 Febbraio, infatti, venne annunciato che non sarebbe andata in onda come di consueto la successiva puntata domenicale.

Emerse che lo stesso Fabio Fazio avrebbe dovuto subire una delicatissima operazione chirurgica che gli avrebbe impedito di ricoprire il posto di “capitano della nave”.

Sempre in virtù della sua voglia di rimanere al riparo da invadenze e di difendere a spada tratta la sua intimità, non si è mai saputo il motivo di questo intervento.

Tuttavia, a quanto pare, le sue condizioni di salute oggi sarebbero decisamente migliorate al punto di essere riuscito a portare avanti il programma per l’ennesima stagione e traghett rlo ora verso un nuovo anno.