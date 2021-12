Federica Nargi si mostra in splendida forma su Instragram. L’ex velina e il compagno Alessandro Matri hanno portato l’intera famiglia in una location da sogno per concludere l’anno 2021

Nata a Roma il 5 febbraio 1990, Federica Nargi è una favolosa modella e showgirl amatissima dal pubblico italiano.

Ha iniziato la sua carriera partecipando a vari concorsi di bellezza tra cui il più famoso del nostro paese, “Miss Italia”, che ha lanciato numerose prime donne dello spettacolo nostrano. Tuttavia, per lei la grande occasione è arrivata grazie al programma in onda su Canale 5 “Veline”. Vinse nella categoria “more” e, in coppia con la bionda Costanza Caracciolo, divenne nuovo volto dello storico programma Mediaset “Striscia la Notizia”, rimanendo in carica per quattro edizioni fino al 2012.

Federica Nargi: addio 2021. La vacanza di fine anno è un sogno per pochi

Un post condiviso da federica nargi (@fede_nargi)

Federica Nargi ha intrapreso una relazione con l’ex calciatore Alessandro Matri nel 2009. I due sono genitori delle piccole Sofia (2016) e Beatrice (2019).

Hanno trascorso le vacanze natalizie in famiglia nella loro dimora romana. Successivamente hanno fatto i bagagli e scelto di concludere il 2021 in una location paradisiaca, certo non alla portata di tutti.

Dimenticando le fredde e pungenti temperature invernali che stanno imperversando nel nostro paese, Federica Nargi e Alessandro Matri stanno assaporando insieme alle loro bambine una boccata d’estate anticipata, trascorrendo un periodo di vacanza alle Maldive.

È la stessa Federica Nargi che porta con sé i suoi fan attraverso gli scatti che propone sul suo seguitissimo profilo Instagram che conta al momento quasi 4 milioni di utenti.

L’ultimo post condiviso la ritrae in una spiaggia incontaminata e, alle sue spalle, ammiriamo il cielo terso e un mare cristallino. Il quadro perfetto è composto dalla sua figura sensuale mentre indossa un bikini di colore viola con inserti in catena che mette in risalto il suo fisico scultoreo. L’autore della foto è il compagno Alessandro Matri.

Piovono i commenti di approvazione: “Così non vale però”, “Beata te”, “Perfezione”, “Sei atomica”, “Neanche Chiara Ferragni così quest anno”.