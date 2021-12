“È famelico”, Flavio Insinna, la battuta sconcia a “L’Eredità”. La concorrente rimane di sasso

Flavio Insinna, durante il consueto appuntamento de “L’Eredità”, si è lasciato andare ad un’osservazione a dir poco sconvolgente: la concorrente è rimasta di sasso

La puntata de “L’Eredità” di questa sera è partita decisamente col botto. Flavio Insinna, nell’accogliere il pubblico affezionato al game show, non ha mancato di fare gli auguri per il nuovo anno ai telespettatori. L’allegria, come in ogni appuntamento del gioco televisivo, si è rivelata contagiosa e travolgente.

Dopo aver chiacchierato a lungo con il campione Mattia, che ieri sera non è riuscito a superare lo scoglio della Ghigliottina, Flavio Insinna ha dato il via alla fase degli Abbinamenti. Il siparietto che ha visto coinvolta la partecipante Francesca, a tal proposito, ha davvero dell’incredibile. Analizziamo nei dettagli quello che è accaduto nella prima parte della puntata.

Flavio Insinna, la battuta sconcia a “L’Eredità”. La concorrente rimane di sasso

Nella puntata di quest’oggi, venerdì 31 dicembre, Flavio Insinna è apparso molto più in forma del solito. Complice l’atmosfera di Capodanno, che sta permettendo alla maggior parte degli italiani di assaporare l’arrivo di nuovo anno. Un 2022 che possa segnare una vera ripartenza dalle problematiche legate al Covid: questo l’augurio principale del presentatore.

Durante la fase degli Abbinamenti, Insinna non ha mancato di scherzare e di prendersi gioco dei concorrenti, come è solito fare. In particolare, con la giovanissima Francesca, Flavio sembra essersi divertito enormemente. “Ti farò un elenco di animali, tu dovrai dirmi se sono erbivori o carnivori. Partiamo dal criceto dorato“: questa la proposta del presentatore, di fronte alla quale la concorrente si è trovata impreparata.

“Erbivoro” – ha sentenziato con sicurezza, salvo poi ricevere la stoccata di Flavio – “No, è carnivoro“. Insinna, cogliendo la balla al balzo, ha pensato bene di stemperare l’atmosfera con una battuta delle sue: “Sai com’è, il criceto quando esce dalla tana… è famelico!“. Un’osservazione che, a primo impatto, ha lasciato letteralmente impietrita la concorrente.

In seguito, Francesca si è abbandonata ad una fragorosa risata, prima di ultimare il suo turno di gioco. Anche gli altri sfidanti, presi dall’euforia del momento, hanno tributato al siparietto un forte applauso. L’allegria, nella puntata odierna de “L’Eredità”, l’ha fatta decisamente da padrona.