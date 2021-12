Il Volo, progetto esclusivo per il trio: la clamorosa decisione della RAI

La Rai ha deciso di affidare ai tre tenori un compito piuttosto importante. Scopriamo quale nuovo progetto vedrà coinvolto il trio de Il Volo

Per i tre componenti de Il Volo, Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto, è in arrivo un progetto esclusivo targato Rai. Ancora una volta verrà dato spazio ai tre tenori che hanno già avuto modo in passato di tenere incollati i telespettatori di Rai 1. La loro musica risuona anche nel resto del mondo e il 2022 si prospetta per loro un anno di grandi emozioni. Il trio avrà infatti modo di salire sui palchi più importanti, portando all’estero la musica del grande maestro Ennio Morricone, che hanno voluto omaggiare con il loro ultimo album. Prima di allora registreranno però due appuntamenti speciali.

Due serate con Il Volo: Rai 1 punta sul trio dei tenori

Si inizia a delineare il palinsesto invernale e primaverile della rete principale Rai e in modo particolare chi andrà a occupare le prime serate del sabato sera. Al termine del Festival di Sanremo, la cui finale è fissata per sabato 5 febbraio, sarà proprio Amadeus a condurre la versione “formato famiglia” di Affari Tuoi. Per cinque sabati il conduttore terrà compagnia al pubblico con il noto gioco dei pacchi.

Stando a quanto riportato da Tvblog saranno invece i tre ragazzi de Il Volo a ricevere la staffetta da Amadeus, con due prime serate esclusive all’insegna della musica e non solo.

Due show che vedranno al timone i tre tenori, che porteranno la loro musica al centro del palco. Con molte probabilità non mancheranno numerosi ospiti e momenti di intrattenimento. Sebbene le date non siano state ancora confermate, si vocifera che gli spettacoli andranno in onda a fine marzo, in sostituzione del progetto che vedeva alla guida Massimo Ranieri e Clementino.

Precedente confermato, lo show che vedeva quest’ultimi protagonisti è stato cancellato. Il motivo riguarderebbe alcuni impegni lavorativi di Ranieri che andrebbero a intralciare la preparazione e la registrazione del progetto. Al loro posto gli amatissimi Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto che avranno l’arduo compito di competere contro il colosso di Canale 5, Maria De Filippi.

Un ruolo importante -quello di portare un proprio show nel sabato sera di Rai 1- che la Rai ha voluto affidare a Il Volo, artisti seguitissimi soprattutto dal pubblico generalista dedito ai programmi della rete.