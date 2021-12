Continuano in grande stile i “cattivi propositi” per il nuovo anno di Caterina Balivo, le immagini che la ritraggono faranno mancare i sensi ai suoi fan.

L’ex carismatica presentatrice di “Vieni Da Me“, e giudice a “Il Cantante Mascherato” in questo 2021 che sta per finire, è ormai considerata come una delle voci più apprezzate del nuovo format di Rai Radio Due. Dopo aver ospitato l’attrice Cristiana Capotondi e la collega Elena Santarelli, nelle ultime due puntate di “Cattivissim*“, l’esuberante conduttrice di origini partenopee, Caterina Balivo, dimostra di essere anche quest’oggi in piena forma. E con una “notizia bomba” da riferire al suo pubblico.

La magnetica caratteristica di questa sua inedita venuta allo scoperto, nel corso di queste ultime ore, pare sia stata in primis quella di voler sfoggiare “un’eleganza disarmante“. Vediamo adesso di addentrarci, con maggiore accuratezza, in suddetti dettagli mozzafiato.

“Infarto all’istante chiamate il 118” Caterina Balivo curve disarmanti in rosso, è bellezza travolgente

