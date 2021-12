La strepitosa ex opinionista del reality show di Canale 5 ‘Grande Fratello VIP’ ha dovuto affrontare diversi episodi spiacevoli…

Tutta Italia augura alla fantastica ottantunenne un felice anno nuovo e di riuscire a lasciarsi alle spalle gli avvenimenti negativi, che l’hanno inevitabilmente segnata: tra questi ricordiamo la morte del fratello, avvenuta a causa del Covid.

La bellissima ex politica italiana sembra aver superato anche l’ultimo spiacevole episodio che il 2021 le ha riservato: è passato poco meno di un mese da quando si infortunò, a causa di una distorsione al piede.

Nonostante abbia fatto preoccupare tutta Italia, oggi Iva Zanicchi sembra essere tornata in splendida forma.

Ve lo ricordate il video che la immortala distesa sulla barella con il piede fasciato?

Iva Zanicchi, l’ennesima prova è stata superata: i fan le augurano un anno piena di gioia e felicità…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Iva Zanicchi (@ivazanicchireal)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Che sorriso, mamma mia”. Ludovica Pagani in lingerie, baciata dal sole. Uno spettacolo da perdere la testa – FOTO

“Ecco qua, sono scivolata e ho sbattuto il piede, non è rotto ma è una brutta distorsione e fa molto male!” Sono state queste le parole che l’attrice ha riportato nella didascalia del video.

Fortunatamente oggi Iva si è ripresa: tantissimi i colleghi, gli amici e i fan che hanno espresso la loro solidarietà e che le hanno augurato una pronta guarigione.

Questo, però, non è stato un anno totalmente da dimenticare: la Zanicchi, infatti, è stata protagonista di tanti successi, di nuovi progetti, di svariati programmi in prima serata e di tanto altro…

Insieme a Nicola Savino, la conosciutissima cantante ha anche presentato questa edizione delle Iene: non sono dunque mancate esperienze e traguardi importanti…

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Donna trovata morta in un fossato: la sorella aveva denunciato la scomparsa poche ore prima

Nelle ultime settimane la famosa opinionista ha inoltre partecipato come ospite in alcune trasmissioni: anche se non ha raggiunto l’apice degli ascolti, Iva Zanicchi ha comunque fatto sognare una parte del pubblico italiano.