Incendio in un appartamento: morti un uomo e la sorella disabile

Un uomo di 66 anni e la sorella disabile sono morti questa mattina a causa di un incendio scoppiato nel loro appartamento, in un condomino di Macerata.

Nella mattinata di oggi, un uomo di 66 anni e la sorella di un anno più piccola sono morti in seguito ad un incendio divampato all’interno del loro appartamento, sito in un palazzo di via Severini a Macerata. Il fumo ed il forte odore proveniente dall’abitazione hanno destato l’attenzione dei vicini che hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco ed i sanitari, ma per il 66enne e la sorella non c’era più nulla da fare. Morti nell’incendio anche i due animali domestici delle vittime: un cane ed un gatto.

Un appartamento è stato avvolto dalle fiamme questa mattina, venerdì 31 dicembre, a Macerata. Nell’incendio hanno perso la vita Alberto Cameli, di 66 anni, la sorella Anna, 65enne disabile di cui si occupava il fratello, ed i loro animali domestici: un cane ed un gatto.

A lanciare l’allarme, riporta la redazione di Fanpage, i vicini di casa che hanno visto il fumo provenire dall’appartamento, sito al secondo piano di un palazzo in via Severini. Presso il condominio, in pochi minuti, sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco ed i mezzi di soccorso del 118.

I pompieri, spente le fiamme, hanno fatto la drammatica scoperta: il corpo del 66enne era riverso sul pavimento della cucina, mentre quello della sorella giaceva in camera da letto. I medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, sopraggiunto probabilmente, riporta Fanpage, per asfissia a causa delle esalazioni del fumo propagatosi all’interno dell’appartamento.

Non è ancora chiaro quali siano le cause del rogo. In corso gli accertamenti da parte dei tecnici dei vigili del fuoco e della Polizia, giunta sul posto insieme ai soccorsi. Si ipotizza che le fiamme possano essere state originate da un corto circuito originato dal frigorifero. Le forze dell’ordine, scrivono i colleghi di Fanpage, è stato posto sotto sequestro.