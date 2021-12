Martina Colombari bellissima nella sua naturale sensualità. Un condensato autentico che non ha rivali

Lei è e rimane una delle donne più belle del Bel Paese. Del resto la coroncina di più bella d’Italia l’ha conquistata nel 1991 ma anche se di tempo ne è passato da allora è come se dalla sua testa non fosse mai stata tolta. Parliamo ovviamente di Martina Colombari che all’età di 46 anni è ancora bellissima e con un fisico da fare invidia.

La Colombari, infatti, non rinuncia mai ad allenarsi tra sessioni di fitness quotidiane, yoga e corsa. I risultati si vedono eccome. In versione casual, sportiva ma anche elegante, il suo fisico asciutto ma tonico non passa inosservato.

“Diventare consapevoli di noi stessi, anche solo per pochi momenti, è la tecnica che può aiutarci ad uscire dallo stato di alienazione in cui ci troviamo abitualmente” ha detto in una recente intervista. Lei sta bene e si vede e l’ultimo scatto dimostra come abbia molta consapevolezza del suo corpo.

Martina Colombari, bellezza e seduzione autentica

Martina Colombari più bella e vera che mai su Instagram. L’ex Miss Italia si è mostrata in tutta la sua bellezza, senza filtri e senza trucco. Vera, appena uscita dalla doccia, con i capelli bagnati e addosso solo l’accappatoio.

È veramente bellissima nella sua semplicità l’ex Miss Italia e per lei sembra che il tempo si sia fermato. Nella sua naturalezza è sinonimo di bellezza autentica e pura sensualità. L’attrice e presentatrice riflette tra sé e sé condivide il suo pensiero con i suoi follower, un milione sul social dell’immagine.

Un pensiero che la porta a guardarsi dentro per riconoscersi fino in fondo e poi avvicinarsi allo specchio senza paura di ammirare anche le rughe che parlano di te e del tempo che passa.

“Potrai scoprire la vera bellezza solo se avrai il coraggio di avvicinarti tanto allo specchio da riuscire a leggere tra le rughe ogni attimo per il quale sia valsa la pena vivere 🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈” ha scritto a corredo dello scatto la Colombari.

Per lei in un attimo sono arrivati una valanga di messaggi, tutti pieni di complimenti. Tra tutti c’è chi le dice:“Sono senza fiato”.