Mediaset, nota conduttrice lascia l’azienda: la decisione inaspettata

Mediaset saluta un’altra conduttrice che da tempo ha deciso di abbandonare l’azienda, ecco di chi si tratta. Tutti i dettagli

Mediaset è una delle aziende più note e grandi della televisione, prima con Silvio Berlusconi suo fondatore e adesso con il figlio Pier Silvio. Nel corso degli anni si sono susseguiti conduttori, attori, personaggi di ogni tipo che a volte, tra chi è andato, chi è rimasto e chi è tornato.

Maria De Filippi, Barbara D’Urso, Vanessa Incontrada e Claudio Bisio, Paolo Bonolis e Luca Laurenti e tanti altri ancora. Ognuno in tutto questo tempo ha lasciato il segno e lo fa ogni giorno.

Mediaset, la conduttrice che ha mollato la presa

Qualcuno nel corso degli anni ha deciso di voltare pagina e dedicarsi ad altro, tenendo però Mediaset e l’esperienza con l’azienda nel proprio cuore. Tra questi c’è la giornalista Rita Dalla Chiesa che da qualche tempo ha lasciato la conduzione di uno dei programmi storici della rete.

Il suo però è stato uno sbaglio, è stata proprio lei a raccontarlo in un’intervista a Verissimo dove ha affermato: “Ho sbagliato. Forum era la mia seconda casa”. Sembra che la conduttrice abbia lasciato il programma per spostarsi su La7, poiché aveva capito che la trasmissione venisse fermata.

Invece, il suo posto è stato preso da Barbara Palombelli che da qualche anno guida insieme ad altri “Forum” e sembra riscuotere molto successo.

Poi a Verissimo, l’ex moglie di Fabrizio Frizzi ha voluto inviare un messaggio al pubblico incredulo e alla sua collega e sostituta: “Questo messaggio è per far vedere che non siamo rivali come si è scritto. Poi non riesco a vedere Forum perché è come vedere un grande amore che se ne va con qualcun altro”.

Barbara Palombelli è un’ottima conduttrice con molte esperienze alle spalle che ogni giorno fa appassionare i telespettatori con le storie che racconta e il suo modo di fare.