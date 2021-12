Donna trovata morta in un fossato: la sorella aveva denunciato la scomparsa poche ore prima

Tragico ritrovamento a Mestre (Venezia): una donna di 69 anni è stata rinvenuta morta all’interno di un fossato poco distante dalla sua abitazione.

Nella giornata di ieri, giovedì 30 novembre, a Mestre (Venezia) una donna è stata ritrovata priva di vita all’interno di un fossato. A lanciare l’allarme intorno alle 14, una passante che avrebbe notato il corpo all’altezza di via Tarù. Nonostante l’immediato intervento del 118, gli operatori sanitari una volta sopraggiunti sui luoghi non avrebbero potuto fare altro che constatare il decesso della donna.

Un’ora prima la sorella di quest’ultima aveva contattato le forze dell’ordine dicendosi spaventata per le mancate risposte al telefono, circostanza insolita.

Aveva 69 anni la donna trovata morta ieri a Mestre (Venezia) all’interno di un fossato. Come di consueto era uscita al mattino per una passeggiata, ma non avrebbe fatto più ritorno a casa. La sorella, stando a quanto riporta la redazione de Il Gazzettino, si sarebbe preoccupata per le mancate risposte a telefono, tanto da contattare le forze dell’Ordine per chiedere aiuto.

Intorno alle 14, una donna avrebbe chiamato il 113 affermando di aver visto un corpo riverso a faccia in giù all’interno di un fossato nei pressi di via Tarù. La Polizia, sopraggiunta sui luoghi insieme al 118 ed ai Vigili del Fuoco avrebbe rinvenuto il cadavere della donna la cui scomparsa era stata denunciata poche ore prima. Inutili i tentativi di soccorso, ormai non c’era più nulla da fare. A recuperare la salma i sommozzatori dei pompieri.

Come da protocollo, è stato avvisato il Pubblico Ministero di turno il quale si sarebbe recato con il medico legale sul luogo del ritrovamento. Da una prima ispezione pare che sul corpo dell’anziana non vi fossero segni di colluttazione, o comunque elementi che potessero far pensare al coinvolgimento di terzi – riporta Il Gazzettino– nella morte.

L’ipotesi più plausibile potrebbe essere che la donna abbia accusato un malore o sia scivolata cadendo nel fossato. L’impatto potrebbe averle fatto perdere conoscenza e poi potrebbe essere sopraggiunto il decesso.

Bisognerà attendere ulteriori accertamenti che verranno disposti dalla Procura di Venezia la quale ha autorizzato il trasporto del cadavere presso l’obitorio dell’ospedale di Mestre. Non è ancora stato reso noto se sulla salma sarà eseguito l’esame autoptico.