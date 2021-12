Auto si schianta contro un muretto e finisce in un fosso: morta una donna

Una donna di 71 anni è morta ieri pomeriggio dopo essersi schiantata in auto contro un muretto lungo la provinciale 468 Motta tra Carpi e la frazione San Marino (Modena).

Ha urtato un muretto alla guida della sua auto ed è finita in un fosso. Ha perso così la vita una donna di 71 anni nel primo pomeriggio di ieri lungo la strada provinciale 468 Motta nel tratto tra Carpi e la frazione San Marino (Modena). Sul posto sono arrivati in pochi minuti le squadre di soccorso, ma, purtroppo, per l’automobilista era troppo tardi. La dinamica dell’incidente è ora al vaglio della Polizia Locale.

Terribile incidente stradale nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 30 dicembre, sulla provinciale 468 Motta che conduce da Carpi alla frazione di San Marino, in provincia di Modena.

A perdere la vita Teresina Mor, 71enne originaria della provincia di Brescia, ma da tempo residente nella frazione di San Marino. Stando a quanto riferisce la stampa locale e la redazione de La Gazzetta di Modena, la donna era alla guida della sua Opel Corsa quando improvvisamente ha perso il controllo del mezzo che, uscendo di strada, si è schiantato contro un ponticello in cemento di un passo carraio. Dopo l’impatto, l’utilitaria è finita in un fossato adiacente alla carreggiata.

Sul luogo della tragedia si sono precipitati i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118. I pompieri hanno estratto dall’abitacolo e l’hanno affidata ai medici che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia locale dell’Unione Terre d’Argine che hanno provveduto ai rilievi del caso per determinare la dinamica del sinistro. Da chiarire le cause che hanno fatto perdere il controllo della vettura alla donna.

Tra le ipotesi al vaglio, scrive La Gazzetta di Modena, anche quella di un possibile malore che avrebbe colto la donna alla guida o di un incidente dovuto alla scarsa visibilità per via della fitta nebbia.