E’ morto Alessandro Mores, 48 anni, di Thiene. Era no vax e aveva contratto il Covid rifiutando di essere intubato poichè lo considerava una semplice influenza

Alessandro Mores viveva a Thiene, aveva 48 anni e 3 figli ed era un convinto no vax. Considerava il coronavirus alla stregua di un’influenza o poco più e questa sua convinzione gli è stata fatale. Alessandro ha infatti contratto il Covid, finendo in rianimazione. Si è però rifiutato fino alla fine di essere intubato e ciò l’ha portato alla morte.

No Vax rifiuta di essere intubato e muore

Alessandro Mores era un no vax e no greenpass più che convinto, come si evince dalle sue pagine social, dove sosteneva che il coronavirus non fosse altro che un’influenza ingigantita dalle bugie dei mass media. Aveva sottovalutato la violenza del virus ed ha pagato con la vita. Mores si era ammalato di Covid due settimane fa ed era finito in rianimazione. Nonostante le continue pressioni ed insistenze da parte della famiglia perchè si sottoponesse alla cure, Mores ha rifiutato fino all’ultimo di farsi intubare. Al momento di firmare la liberatoria infatti, poichè l’insufficienza respiratoria diventava sempre più grave, il papà no vax si è opposto con tutte le sue forze andando contro il volere di tutti i suoi cari ovviamente preoccupati per lui. Era sicuro che il virus non portasse alla morte e non voleva cedere alle cure.

Alessandro ricoverato all’ospedale San Bartolo di Vicenza è morto poco dopo. Secondo quanto è stato riportato dal giornale di Vicenza, poco prima di morire, resosi finalmente conto della gravità della sua situazione, l’uomo avrebbe acconsentito a farsi praticare il massaggio cardiaco; era ormai però troppo tardi e da lì a poco ne è stata dichiarata la morte. Una scelta, quella di Alessandro Mores, che è costata cara. A Pagarne le conseguenze anche tutti i suoi familiari, Mores lascia infatti tre figli.