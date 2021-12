Paolo Calissano chi era: età, famiglia, carriera dell’attore genovese

L’attore e conduttore televisivo italiano è deceduto a soli 54 anni. Ma chi era Paolo Calissano? Ecco tutti i dettagli della sua vita…

E’ venuto a mancare il noto attore genovese: un grande shock per tutta Italia, che oggi piange la sua scomparsa.

Calissano è stato molto amato sia dal pubblico femminile, per la sua incredibile bellezza, che da quello maschile, per il suo straordinario talento nella recitazione.

Paolo nacque a Genova il 18 febbraio del 1967 e, oggi, si è spento all’età di soli 54 anni.

Il famoso attore è cresciuto in una famiglia benestante: figlio di una nobile, Mercedes Galeotti de’ Teasti dei conti di Mantova, e di un ufficiale dell’aeronautica militare; nonché fratello minore di Roberto Calissano, colui che ha ormai preso le redini dell’azienda familiare.

Paolo Calissano, tutto ciò che bisogna sapere sulla sua carriera…

Nonostante i precedenti penali e gli svariati problemi con la giustizia, Paolo Calissano vanta una carriera brillante nel mondo dello spettacolo, del cinema e della televisione: la sua prima apparizione avvenne nel 2014, in uno spot pubblicitario.

Successivamente il conosciutissimo attore si dedicò agli studi, per poi iniziare a recitare in alcuni fotoromanzi, fiction, trasmissioni e programmi televisivi.

Il suo volto viene associato indubbiamente al nome Bruno De Carolis, della soap opera ‘Vivere’: personaggio che interpretò a lungo e grazie al quale raggiunse l’apice del successo.

Tra le serie televisive più famose, ricordiamo anche la sua partecipazione a ‘Dottoressa Giò‘, ‘Vento di ponente’ e ‘Per amore’.

Ma nella sua intensa carriera non mancano anche le esperienze come concorrente, nei più amati reality show (ad esempio ‘L’Isola dei famosi’), oppure come presentatore, in svariati programmi televisivi.

La sua è stata, dunque, una carriera che rimarrà per sempre nella storia del cinema e della televisione italiana.