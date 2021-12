Sangiovanni e Giulia Stabile formano una splendida coppia, tra le più amate dal pubblico. Tuttavia una rivelazione del cantante ha spiazzato tutti.

Romantici e affiatati. Solo pochi giorni fa Sanfiovanni e Giulia Stabile hanno festeggiato il loro primo anniversario volando alla volta di Barcellona. Durante le vacanze natalizie si sono così dedicati a una fuga d’amore nella città spagnola, dove vivono alcuni parenti della ballerina.

Una chiusura con il botto di un anno dagli incredibili traguardi: oltre a sbocciare la loro storia nel format di “Amici” hanno condiviso il podio del format, per poi dedicarsi a importati impegni con cui la loro carriera è decollata.

Tra le coppie più amate dal pubblico, l’idillio tra i due ha avuto tuttavia una nota stonata a seguito di una rivelazione inaspettata del cantante.

Sangiovanni: la rivelazione lascia tutti basiti

Tra amore e lavoro, in programma la partecipazione a “Sanremo”, Sangiovanni sta vivendo un periodo d’oro, conquistando sempre più consensi. Tuttavia a lasciare il pubblico spiazzato è stata una sua recente rivelazione proprio in merito alla sua sfera sentimentale.

Nell’ambito di un’intervista a “Le Iene” si è lasciato andare a un racconto inaspettato, mostrando un lato sconosciuto della sua personalità. Nonostante ora sia molto felice al fianco della sua Giulia, ha detto la sua sui tradimenti.

Alle spalle il cantante sembrerebbe aver un passato da latin lover: un’identità che ha ormai appeso al chiodo per rimanere fedele alla sua amata.

“Sono fedele, ma tanto quando ami una persona non c’è bisogno di averne altre”, le parole condivise da cantante.

Inoltre ha confessato come tra loro non manchi molta gelosia, anche se non sono mai arrivati a controllarsi i telefoni: questo sarebbe infatti una mancanza di fiducia, sentimento che invece unisce i due artisti.

Dopo le fortune del 2021, mano nella mano si stanno preparando ad affrontare il nuovo anno innamorati come non mai e pieni di energie per le sfide che dovranno affrontare nei prossimi mesi.