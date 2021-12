Maxi tamponamento in autostrada alla vigilia di Capodanno: tragico bilancio

In un maxi tamponamento, avvenuto stamattina sull’autostrada Catania-Siracusa a Melilli (Siracusa), un uomo è morto e almeno sei persone sono rimaste ferite.

Un morto e almeno sei feriti, di cui uno in gravi condizioni. Questo il bilancio dello spaventoso maxi-incidente verificatosi stamane sull’autostrada Catania-Siracusa nel territorio di Melilli, in provincia di Siracusa. Nel terrificante scontro sarebbero rimasti coinvolti sei veicoli. A perdere la vita un uomo di 50 anni che, dopo l’impatto, è stato sbalzato dall’abitacolo della sua auto ed è precipitato da un viadotto. Sul posto diversi mezzi di soccorso.

Tragedia questa mattina, venerdì 31 dicembre, lungo l’autostrada Catania-Siracusa nel territorio del comune di Melilli, in provincia di Siracusa.

Stando alle prime informazioni, riportate da alcune fonti locali, tra cui la redazione del sito Diretta Sicilia, sei veicoli, per cause ancora da accertare, sarebbero rimasti coinvolti in un maxi tamponamento. Nello scontro un uomo di 50 anni, residente ad Acireale, ha perso la vita, mentre almeno sei persone sono rimaste ferite. La vittima, che si trovava alla guida di una Fiat Panda, sarebbe stata sbalzata dall’abitacolo dopo l’urto e sarebbe precipitata da un viadotto.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e lo staff medico del 118 a bordo di diversi mezzi, tra cui l’elisoccorso. Per la vittima non c’è stato nulla da fare. I medici hanno soccorso le persone rimaste ferite, uno dei quali è stato trasportato in ospedale, dove, scrive Diretta Sicilia, versa in gravi condizioni.

Ad occuparsi dei rilievi di legge per risalire alla dinamica e alla cause del maxi tamponamento gli agenti della Polizia Stradale, intervenuti sul posto insieme ai soccorsi ed al personale dell’Anas.

Per permettere i soccorsi, la messa in sicurezza ed i rilievi delle forze dell’ordine, il traffico sul tratto autostradale interessato è stato momentaneamente chiuso in entrambe le direzioni e la circolazione deviata.