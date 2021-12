Sophie Codegoni, arrivano brutte notizie per l’ex gieffina: una delle persone a lei più care ha contratto il Covid. La preoccupazione cresce…

Senza ombra di dubbio, l’attuale edizione del “Grande Fratello Vip” non si sta rivelando affatto semplice da gestire. Ai concorrenti, reclusi nella casa più spiata d’Italia da oltre tre mesi, capita spesso di ricevere brutte notizie dall’esterno, molte delle quali riguardano i rispettivi affetti. È il caso di Alessandro Basciano e Miriana Trevisan, che negli scorsi giorni hanno dovuto affrontare la scomparsa di due famigliari.

Quest’oggi, anche per Sophie Codegoni sono arrivate pessime notizie. La sua pagina Instagram ha infatti dato notizia della positività di una persona estremamente cara alla modella. I dettagli sul suo stato di salute preoccupano i fan.

Sophie Codegoni, brutte notizie per la gieffina: si è ammalata la persona a lei più cara

Brutte notizie per la splendida Sophie Codegoni, che si sta godendo la sua esperienza al “Gf Vip” ormai da più di tre mesi. Tramite la sua pagina Instagram è infatti trapelata un’informazione che non ha mancato di seminare il panico tra i fan: Antonella Fiordelisi, amica intima della gieffina, è risultata positiva al Covid.

“Forza Anto, sei una roccia“: questa la frase che i gestori dell’account Instagram di Sophie hanno voluto condividere, a corredo di un’immagine che ritrae le due modelle l’una al fianco dell’altra. La Fiordelisi, come da lei stessa dichiarato tramite i propri canali social, non starebbe affatto bene: “Non pensavo che fosse così forte, non lo auguro nemmeno al mio peggior nemico“.

Antonella, che ha contratto il virus in forma sintomatica, sta cercando di rassicurare la sua schiera di seguaci: “Speriamo passi presto“. I followers, a conoscenza del profondo legame che lega la Fiordelisi alla Codegoni, si domandano se gli autori del “Gf Vip” abbiano intenzione di comunicare la notizia alla gieffina.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sophie Codegoni (@sophie.codegoni)

Per il momento, la modella non ha ricevuto alcuna comunicazione da parte del programma. Non è da escludere, tuttavia, che Signorini possa permettere a Sophie di mettersi in contatto con Antonella, magari durante la prossima puntata del “Gf Vip”.