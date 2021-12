“Ti cade la spallina”, Belen Rodriguez esplosiva a Capodanno. La FOTO è troppo esplicita

Belen Rodriguez è una delle showgirl più amate d’Italia. L’ultimo scatto pubblicato su Instagram ha fatto record di likes in pochissimi minuti

Belen Rodriguez si conferma ogni anno una delle donne più amate del nostro Paese. Era solo una ragazzina quando è arrivata in Italia, oramai è una donna adulta e nel corso del tempo ha imparato a farsi amare e apprezzare da milioni di persone che l’hanno vista crescere, realizzarsi e diventare la conduttrice e la showgirl che consociamo tutti. Negli ultimi mesi è tornata al centro dell’attenzione per la sua relazione con Antonino e per la nascita della sua seconda figlia, Luna, che ha stravolto completamente la sua vita.

Belen Rodriguez inaugura il nuovo anno: che schianto!

