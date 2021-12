Suor Cristina ha scelto: nuova strada dopo “The Voice Of Italy”. Da Suora a donna innamorata, il nome…

L’ex perla di “The Voice Of Italy”, Suor Cristina, ha deciso di intraprendere un nuovo percorso. Senza tirarsi indietro, ad oggi, confessa le sue intenzioni.

Il pubblico del noto talent show di “The Voice Of Italy” ha più volte ammesso di come difficilmente riuscirà a dimenticare il talento dimostrato dalla coinvolgente Suor Cristina. Presentatasi alla seconda edizione del programma, trasmessa in onda nel 2014, la religiosa cantante aveva rapito sin dalla sue iniziali performance la giuria del format televisivo, giungendo ad oggi sino al cuore numerosissimi ascoltatori oltralpe.

Cristina Scuccia, nei suoi trentatré anni e sino a questo momento appartenente all’ordine delle Suore orsoline, ha continuato al termine della trasmissione a giovare della posizione di rilievo ottenuta grazie alla trasposizione della sua soave voce sul piccolo schermo. Definita, ancora oggi, come una delle presenze più iconiche e rappresentative nella storia del programma, Suor Cristina ha indetto un cambiamento di rotta. Dichiarandosi finalmente quest’oggi a proposito delle sue intenzioni future.

Suor Cristina ha scelto: nuova strada dopo “The Voice Of Italy”, il desiderio più grande

Celebre ormai in grand parte del suolo europeo, Suor Cristina, ha affermato pubblicamente di aver ormai le idee chiare per ciò che riguarda la sua carriera. Quanto il suo percorso di vita spirituale. Dopo aver più che dignitosamente dimostrato di essere stata ben superiore a qualsiasi scetticismo, ricaduto inizialmente sulla sua posizione di famosa artista, oltre che di personalità sempre devota al suo credo, pare questo sia per lei il momento più opportuno per rivelare quanto ha deciso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Panterona” Laura Cremaschi, afrodisiaca anche mentre mangia: beato il cameriere – VIDEO

“Per me cantare è un modo per evangelizzare“. Ha tenuto a specificare la grintosa voce di “Girls Just Want To Have Fun”. Un modo quest’ultimo di sconfiggere, secondo il suo parere, una teoria spesso data per veritiera. E, secondo la quale, per comunicare con gli altri e “consacrare la vita a Cristo“, vi sarebbe la necessità di “morire e chiudersi”. Piuttosto che, più semplicemente, di “mettere i propri doni al servizio degli altri”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Ballando”, Vito Coppola è un fuoco che brucia: “Quando ho baciato Arisa…” Confessione esclusiva

Proprio sul finale delle sue dichiarazioni, l’artista vorrà spiegare le sue ragioni sul suo sempre più chiaro presente. “Adesso sono passata ad un amore ancora più profondo“, ammette infine Suor Cristina. La quale, già nel corso delle due annualità precedenti, aveva deciso di prodigarsi in un’ulteriore cerimonia di rinnovo, perpetuando così le sue promesse col divino.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Canções De Uma Vida (@cancoes.de.uma.vida)

“Ho dovuto purificare una parte la mia vita dedicata al canto“, conclude la stella di “The Voice”, specificando di essere riuscita ad unirla nella maniera per lei più corretta: “a quella religiosa”