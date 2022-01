“L’amore c’è ancora” Albano e Romina vicini alle nozze d’oro: un sogno per i fans che si avvera

Albano e Romina Power, le nozze d’oro fanno sognare i milioni di followers. Cosa succede in casa Carrisi?

Giovani, belli, ambiti e tanto amati così appaiono in questa foto Albano e Romina Power, la coppia che tiene ancora col fiato sospeso gli italiani. I fans in tutto il mondo stanno attenti a tutte le vicende che li riguardano e sperano ancora nel lieto fine. Tutti sanno del loro amore che li portò nel 1970 all’altare e dalla cui unione sono nati Ylenia, Yari, Cristel e Romina jr.

Ma gli anni ’90 sono stati turbolenti per la coppia; la scomparsa di Ylenia Carrisi ha spaccato l’intera nazione e la tragedia ha finito per consumare la coppia che decise – a quanto pare su volere della Power – di prendere strade diverse. Tuttavia proprio in questi giorni, a distanza di anni qualcosa è cambiato. Ci sarà mica un ritorno di fiamma?

Albano e Romina, le nozze d’oro hanno fatto il giro del web

Numerose sono le pagine create dai fans che seguono la celebre coppia. In giro per il mondo i due si sono riappacificati ed hanno continuato a svolgere insieme la loro passione comune. Per i fans è come un tuffo nel passato, la speranza di rivederli insieme vi è ancora. Ma ad alimentare questa frenesia ci sono certamente le dichiarazioni inequivocabili di Romina Power.

L’artista proprio nel corso di un’intervista avrebbe dichiarato che Albano è e sarà il suo unico amore, avrà mica voluto mandare un messaggio al cantante? Non è la prima volta che Romina sottolinea l’interesse verso l’ex marito. Anche il cantante di Cellino San Marco si è pronunciato sull’ex rimuovendo ogni possibile traccia di speranza.

Albano è legato sentimentalmente da 21 dalla bellissima Loredana Lecciso e a quanto pare la loro storia procede regolarmente. Ma i fans sono sempre lì, pronti a vedere la coppia accingersi per recuperare il tempo trascorso lontani. Il 26 luglio saranno 50 anni dal loro matrimonio, festeggeranno insieme le nozze d’oro? In tanti ci sperano.