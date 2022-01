“Che caldo”. Sophie Codegoni, il vestito scivola via: web in visibilio FOTO

Sophie Codegoni, capodanno di fuoco: con Alessandro Basciano sale la temperatura e il suo outfit conquista il mondo di Instagram

Sophie Codegoni è una attuale concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Nonostante sia giovanissima, è riuscita a diventare una grande protagonista della casa. Maria De Filippi ci aveva visto assolutamente lungo su di lei, quando lo scorso anno l’ha scelta come tronista di Uomini e Donne. Aveva malapena diciotto anni e già il mondo ai suoi piedi: con il suo carattere imponente e la sua bellezza mozzafiato riuscì a far girare la testa a quasi quattrocento corteggiatori che scesero qu elle scale solo per conquistarla.

Sophie Codegoni a capodanno vince lei: il look è da censura

