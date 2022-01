“Sono già arrivate quelle che ‘Copriti sei una mamma?'” Chiara Ferragni intimo e pose pazzesche, piovono like e… FOTO

Chiara Ferragni continua ad impressionare il web con scatti al limite del proibito: la bella influencer ha postato un nuova serie di foto in intimo.

Chiara Ferragni condivide tutto sui suoi canali social: da video divertenti in compagnia dei suoi figli a post di sponsorizzazioni, passando per scherzi fatti a suo marito Fedez fino ad arrivare a fotografie devastanti in cui mette in mostra anche i lati più nascosti del suo fisico da crepacuore.

Qualche ora fa, la Ferragni ha condiviso in rete una nuova serie di fotografie in intimo: da qualche settimana la nota influencer ha cambiato un po’ la sua linea di contenuti e sta sorprendendo il web con contenuti al limite del proibito. Nelle immagini in questione, anche le pose pazzesche stupiscono gli utenti.

Chiara Ferragni bollente: intimo e pose pazzesche

Per vedere le fotografie bollenti, vai su successivo.