La bellissima fashion blogger italiana Diletta Leotta ha condiviso una tripletta di foto scattate a Capodanno: che spettacolo!

La splendida trentenne è tornata a far parlare di sé con un post da brividi: si tratta di tre foto, scattate l’ultimo giorno dell’anno.

Come ha concluso Diletta Leotta questo 2021?

Tutto ciò che sappiamo è che era in montagna, come ci suggeriscono le prime due immagini: nella prima la bella influencer viene immortalata su una bicicletta, mentre sorride e rivolge lo sguardo verso la sua sinistra… che meraviglia!

Nella didascalia del post, la famosa conduttrice radiofonica ha scritto: “Il mio inizio #2022“.

Non c’è dubbio: le foto della fantastica fashion blogger non passano mai inosservate!

Siete curiosi di vedere gli scatti più esplosivi che ci siano? Reggetevi forte, perché sarà una visione senza precedenti…

Diletta Leotta, un tris di FOTO che non ti lasciano scampo: bellezza da serie A!

Nella terza ed ultima foto del post, Diletta posa in piedi in compagnia di due sue amiche: si tratta della meravigliosa ex vincitrice di una puntata delle ‘Veline’ Francesca Muggeri e della strepitosa giornalista, psichiatra e modella Lorenza Di Prima.

Al contrario del primo scatto, in cui la Leotta indossa un outfit da neve super pesante, nel terzo la vediamo mentre sfoggia un coordinato top – pantaloni color bronzo, tempestato di strass: la favolosa conduttrice televisiva detta le leggi della moda!

Il post è stato un successone, con tantissimi mi piace, migliaia di condivisioni e svariati commenti, tra i quali si legge ad esempio: “Per guardarti stavo per fare un frontale”; “Il mio primo zoom del 2022“; “Quanto sei bella” oppure “Che meraviglia!”.

Una cosa è certa: Diletta Leotta sa sempre come rendere felici i suoi fan!