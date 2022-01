Elettra Lamborghini, gaffe clamorosa sui social, i fan non la perdonano: rimandata! – VIDEO

Elettra Lamborghini ha perso credito e visibilità nell’ultimo ‘incontro’ dell’anno con i suoi fan più intimi: la clamorosa gaffe.

La cantante e twerkina più amata dal pubblico delle grandi occasioni, Elettra Lamborghini ha fatto storcere il naso a tutti i followers di Instagram.

L’ultimo giorno dell’anno è appena arrivato e i fan tutto si aspettando al di fuori di una performance tutt’altro che convincente dell’artista. C’eravamo abituati alle videoclip, piuttosto che alle foto romantiche o alla travolgente passione di Elettra quando si esprimeva davanti ai teleschermi.

La situazione in generale non è delle migliori, neanche per lei, al fine di onorare le ultime ore di un anno piuttosto difficile come quello che stiamo per salutare.

Ad assistere attonito all’ultima prestazione alquanto rivedibile della Lamborghini è suo marito e Dj Afrojack, mentre lei è immersa nella vasca da bagno.

Andiamo a vedere nei dettagli perchè i fan non hanno ritenuto soddisfacente un momento dal quale ci si aspettava il meglio per un personaggio dalle qualità immense

Elettra Lamborghini commette una gaffe sui social: situazione irreparabile

PER VEDERE LA STORIA INSTAGRAM DI ELETTRA LAMBORGHINI, VAI SU SUCCESSIVO