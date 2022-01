Elodie, passeggiata romantica in riva al mare, il costume esplode a vista: sognare non costa nulla – VIDEO

Elodie rompe gli indugi e fa sapere a tutti la meta scelta per questo difficile Capodanno 2021. Il meglio di lei in dolce compagnia.

La cantante e showgirl ex volto di Amici, Elodie ha regalato un dolcissimo risveglio a tutti gli utenti social che non son riusciti a fare a meno di lei.

Un sogno ad occhi aperti, del medesimo grado di giudizio di quando intratteneva il pubblico con la sua voce profonda e soave ai tempi del talent show di Maria De Filippi.

In pochi sapevano che la Di Patrizi prima di approdare sul piccolo schermo era solita allietare con la sua splendida voce, i clienti di un locale in riva al mare

Il sogno si ripete a distanza di tempo, lontano fior di chilometri dalla nostra terra. Elodie non si fa attendere e stavolta la scelta della meta vacanziera per gli ultimi scampoli del 2021, ricade in dolce compagnia di una persona alla quale tiene davvero tanto

Elodie, il dolce risveglio tra le meraviglie di Madre Natura: sensualità al quadrato

