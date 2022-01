Fabrizio Frizzi, il tradimento ai danni della moglie: lo ha tenuto nascosto per anni

Fabrizio Frizzi, la verità sul suo passato che non era mai emersa: il tradimento ai danni della moglie è stato confermato

Tutti ricordano Fabrizio Frizzi e Carlotta Mantovan come una coppia estremamente affiatata. D’altronde, fin dal giorno del loro primo incontro, la passione che li unì si rivelò fin troppo potente per poter essere ignorata. Nonostante la notevole differenza d’età, il conduttore e la modella decisero di vivere apertamente il loro amore, noncuranti delle malelingue e dei pettegolezzi che si riversarono su di loro.

In molti, tuttavia, si sono a lungo chiesti che cosa spinse Fabrizio ad allontanarsi da Rita dalla Chiesa, sua precedente moglie. Il loro matrimonio, durato sei anni, terminò a causa di un evento che nessuno avrebbe mai potuto sospettare. All’epoca, il conduttore la combinò davvero grossa.

Fabrizio Frizzi, il tradimento ai danni di Rita dalla Chiesa: lo ha tenuto nascosto per anni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rita Dalla Chiesa (@rita_dalla_chiesa_official)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Sophie Codegoni, brutte notizie per la gieffina: si è ammalata la persona a lei più cara

La causa della fine del matrimonio tra Fabrizio Frizzi e Rita dalla Chiesa è rimasta a lungo un mistero. I due, che si conobbero attorno alla metà degli anni Ottanta, furono sposati per sei anni (1992-1998). Quando la coppia dichiarò la propria intenzione di divorziare, le voci si fecero sempre più insistenti. È stata proprio la giornalista, in un’intervista risalente al 2019, a svelare le ragioni della loro separazione.

“Ci fu un giorno in cui compresi che qualcosa non andava, noi donne abbiamo un sesto senso“: queste le parole di Rita, che aveva lasciato intendere di essere stata tradita da Fabrizio. Pare infatti che, all’epoca, il conduttore si fosse invaghito di una collega della tv, dalla quale non riusciva a separarsi.

“Lasciarlo andare fu una prova d’amore grandissima“, aveva proseguito la giornalista, che divorziò ufficialmente da Frizzi nel 2002. Nonostante la loro storia d’amore si sia conclusa in maniera certamente burrascosa, negli anni, Rita e Fabrizio sono tornati a lavorare insieme.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Zia, così ci fai morire”, Benedetta Parodi, il Capodanno non è per cardiopatici. Il vestito non copre quasi nulla – FOTO

Un gesto di grande maturità, a testimonianza del bene profondo che, nel tempo, non si è mai spento tra i due. Appianate le controversie sentimentali, Rita e Fabrizio sono dunque rimasti ottimi amici, fino al giorno della prematura scomparsa del conduttore.