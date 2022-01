“GF Vip”, la tensione tra Alessandro Basciano e Soleil Stasi è alle stelle. I due, nella serata di Capodanno, avrebbero superato ogni limite

Durante la serata di Capodanno, moltissimi vipponi si sono abbandonati alle emozioni e ai festeggiamenti, che nella casa più spiata d’Italia sono durati fino a tarda notte. L’euforia, in vista dell’inizio del nuovo anno, appariva incontenibile, tanto che alcuni concorrenti proprio non ne volevano sapere di andare a dormire.

Soleil Stasi e Alessandro Basciano, in particolare, si sono ritrovati in più di un’occasione da soli, non mancando di palesare tutta l’attrazione repressa che, complice il vino ed il divertimento, è letteralmente esplosa. Quest’oggi, Jessica Selassié non si è risparmiata dal criticare aspramente il comportamento del modello, da cui, fino a pochi giorni fa, si diceva molto presa.

“GF Vip” da censura, superato ogni limite a Capodanno: “erano troppo spinti”. C’è il VIDEO

Nella mattinata di oggi, Instagram è stato invaso da video e foto ritraenti la serata di Capodanno dei vipponi. In particolare, il pubblico si è soffermato sull’attrazione fatale che legherebbe Alessandro Basciano a Soleil Stasi. I due, che si sono più volte ritrovati da soli alla consolle, hanno flirtato per tutta la durata della festa, complice il ritiro di Sophie Codegoni.

Jessica Selassié, che nei giorni scorsi aveva palesato un interesse nei confronti del modello, non si è risparmiata dal criticare aspramente tutta questa situazione. “È ambiguo, quando ha ballato con Sole era molto spinto, cosa che con Sophie non ho mai visto fare“: questa la constatazione della concorrente, che non riesce a spiegarsi l’atteggiamento contraddittorio di Basciano.

“Noi tre abbiamo trovato un equilibrio, io non voglio mettermi in mezzo“, ha proseguito Jessica, riferendosi al triangolo venutosi a creare tra lei, Basciano e la Codegoni. Sophie, tuttavia, sembrerebbe doversi preoccupare di un’altra, pericolosissima rivale, il cui ascendente su Basciano è stato più che confermato.

Ora che Soleil ha messo da parte la parentesi con Alex Belli, nulla le impedisce di concentrare le proprie attenzioni su Alessandro. Chi la spunterà tra le due ex protagoniste di “Uomini e Donne”?