Gianni Sperti, le dichiarazioni dell’opinionista di “Uomini e Donne” hanno fatto tremare il pubblico: “Ho smesso di…”

I telespettatori che seguono “Uomini e Donne”, di fronte ad un personaggio come Gianni Sperti, non mancano di dividersi. Alcuni, che si trovano d’accordo con il rigore che l’opinionista applica all’interno dello studio televisivo, non mancano di supportarne le idee. Altri, all’opposto, non sembrano affatto apprezzare la veemenza con cui Gianni, spesso e volentieri, espone le proprie argomentazioni.

Quel che è certo è che Sperti, come si evince dalla sua pagina Instagram, è un volto più che noto all’interno del panorama dello spettacolo. Gli utenti, attentissimi alle sue pubblicazioni, sono rimasti recentemente colpiti da una frase. Cosa intendeva dire l’ex ballerino?

“Ho smesso di…”, Gianni Sperti, paura per l’opinionista di “Uomini e Donne”

Come comunicato negli scorsi giorni tramite il profilo di Instagram, Gianni Sperti ha trascorso le vacanze natalizie assieme alla propria famiglia. Circondato dagli amici e dagli affetti più cari, l’ex ballerino era apparso al settimo cielo all’interno delle Instagram stories. L’ultima pubblicazione dell’opinionista, tuttavia, ha gettato i suoi affezionati followers nel più profondo sconforto.

Lo scatto, che l’ex ballerino ha realizzato mentre si trovava immerso in un campo di grano, è accompagnato dalla seguente didascalia: “Ho smesso di chiedermi cosa succederà domani…“. Una frase a dir poco equivoca, di fronte alla quale i fan non hanno mancato di esprimere le loro considerazioni. “Ti mando un forte abbraccio“, “Passerà anche questa“.

Non sono ancora chiare le motivazioni che hanno spinto Sperti a scrivere una simile frase. Potrebbe trattarsi di uno stato d’animo momentaneo, dovuto alla delusione procurata dall’ex tronista Andrea Nicole, oppure di un malessere che Gianni porta con sé da molto tempo.

Quel che è certo è che il pubblico dei social, a fronte di simili dichiarazioni, non mancherà di far arrivare il proprio supporto a Gianni. L’opinionista, che presto tornerà in tv con i nuovi appuntamenti di “Uomini e Donne”, troverà sicuramente il modo di distrarsi dai suoi problemi.