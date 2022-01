Ludovica Pagani ha conquistato tutti con lo scatto pubblicato per gli auguri di buon anno: vestito scollato e sguardo ipnotico, ha lasciato i suoi fans senza fiato

Ludovica Pagani è, senza ombra di dubbio, una delle giornaliste sportive più amate del mondo del web e della televisione italiana. Nessuna è come lei. Classe 1995, è nata il 25 giugno a Bergamo e ha vissuto lì la prima parte della sua vita. Si è diplomata in un liceo linguistico e qui ha scelto di intraprendere la strada universitaria, iscrivendosi al corso di economia e management presso l’Università di Milano. Dopo molteplici anni di sacrifici, è riuscita a conseguire la laurea per cui ha studiato tanto.

Ludovico Pagani, outfit da urlo: il vestito è da censura!

