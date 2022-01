Allo scoccare della mezzanotte una ragazza è stata stuprata in branco da un gruppo, in pieno centro città. La dinamica.

Momenti di paura quelli vissuti da una 19enne che allo scoccare della mezzanotte si trovava in pieno centro a Milano per festeggiare l’arrivo del nuovo anno.

Il fatto è avvenuto nei pressi di Piazza Duomo, intorno all’una e mezza di notte.

Una giovane di diciannove anni è stata accerchiata da una trentina di ragazzi stranieri: il gruppo le ha afferrato la borsa con la quale cercava di ripararsi e l’ha violentata sessualmente davanti a tutti.

Provvidenziale l’intervento della Polizia che appena è giunta sul posto ha messo in fuga i molestatori che si sono dispersi in direzioni diverse.

Ora sono aperte le indagini e si cercano i responsabili di quanto accaduto.

Notte di fuoco a Milano: giovani feriti

A pochi metri di distanza, sempre nella notte di San Silvestro, alcuni ragazzi sono stati feriti durante una rissa.

La città era stata blindata dalle forze dell’ordine e vietati i fuochi d’artificio ma la nottata è stata comunque movimentata, tanto che la polizia è dovuta intervenire a più riprese.

In via Mazzini, quasi all’angolo con Piazza Duomo, è scoppiata una rissa con un 18enne gravemente ferito da una bottigliata alla testa e prontamente ricoverato al Policlinico in codice rosso. Il sedicenne che l’ha colpito è stato, invece, trasportato con il codice verde al San Paolo.

In piazza Gae Aulenti, un diciottenne e un diciannovenne sono stati feriti in testa e al torace da 7 stranieri e sono stati ricoverati in codice giallo all’ospedale Fatebenefratelli.

Altre sono state le risse e i ferimenti, soprattutto tra i più giovani, si tratta perlopiù di ragazzi minorenni o non appena maggiorenni. In gravi condizioni si trova anche un 26enne, accoltellato alla pancia intorno alle 3 di notte a Desio, in via Matteotti.