Monica Bertini ha stregato ancora una volta i suoi followers con un video fantastico: i suoi occhi fulminano il web.

Monica Bertini è sempre super attiva su Instagram. La giornalista ama il servizio di rete sociale e interagisce tantissimo con i suoi followers, mostrando di fatto tutte le attività che compie nell’arco di una giornata. Tra un contenuto e l’altro, la nativa di Parma riesce a stregare con facilità la sua platea mettendo in mostra il suo fascino e le sue forme esplosive.

Una donna bella come la Bertini è difficile da trovare. La 38enne, anche in questo primo giorno dell’anno, ha trovato il modo di far impazzire i suoi followers condividendo un video tra le stories in cui scopre una delle sue parti migliori.

Monica Bertini, il video fulmina il web: la sua parte migliore tutta scoperta

Monica Bertini, tra le sue stories di Instagram, ha deciso di condividere un video fenomenale in cui svela una delle sue parti migliori. Lo sguardo della giornalista è un qualcosa di meraviglioso che pietrifica gli ammiratori e non con una facilità devastante. Nonostante la 38enne sia con la mascherina, la sua bellezza è comunque evidente.

Gli occhi non hanno una di quelle tonalità chiare, ma sono scuri: nonostante ciò, i lineamenti e la profondità e l’espressività sono comunque molto apprezzati. In questo primo giorno dell’anno, la nativa di Parma ha deciso di fare un giretto in strada. In realtà, stando a quanto scritto da lei in questi giorni, la conduttrice di ‘Pressing’ avrebbe dovuto fare un viaggio di relax.

Qualche ora fa, la Bertini ha condiviso online una fotografia in cui era in compagnia di Anny Centis: il suo corpetto di colore rosso ha fatto una grandissima fatica nel contenere il suo favoloso décolleté.