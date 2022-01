“Un Posto al Sole”, lacrime amare a Palazzo Palladini: l’addio più struggente

Tempo di addii in quel di Palazzo Palladini: nella scorsa puntata abbiamo visto uno dei protagonisti di Un Posto al Sole salutare una persona molto cara

Un Posto al Sole è una delle soap opera più amate della televisione italiana e, di conseguenza, è così anche per i personaggi che ne fanno parte. I telespettatori tendono ad affezionarsi a chiunque entri a far parte di questa grande famiglia. Qualche anno fa abbiamo conosciuto Clara, cameriera di Alberto Palladini, che è poi diventata sua amante e infine sua fidanzata. Col passare del tempo è riuscita a fare breccia nel cuore degli abitanti di Palazzo Palladini, in particolar modo in quello di Patrizio Giordano.

Un Posto al Sole, Clara lascia la soap opera napoletana?

Clara nelle ultime puntate ha riflettuto molto sulla sua relazione con il giovane Patrizio e ha capito di non essere davvero innamorata di lui. Per questo motivo, per non rovinargli la vita, ha deciso di lasciare il palazzo e trasferirsi in una nuova casa. Con questo allontanamento spera di dimenticare una volta e per tutte Alberto, ma soprattutto di fare in modo che Patrizio si dimentichi di lei.

Se all’inizio sembrava un trasferimento di poco conto, nell’ultima puntata sono cominciati a sorgere dei dubbi quando è arrivato il momento per Clara di lasciare il palazzo e poi di salutare tutti. Più che un “arrivederci” è sembrato un vero e proprio addio, soprattutto quando ha incrociato Patrizio e gli ha detto che non dimenticherà mai i momenti che hanno trascorso insieme e che lo porterà per sempre nel suo cuore.

Imma Pirone, l’attrice che interpreta la giovane Clara, non ha detto niente in proposito sul suo profilo di Instagram. Si tratta solo di un arrivederci o di un vero e proprio addio?