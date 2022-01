Crolla un palazzo ad Afragola: terrore nella città in provincia di Napoli. Sono cominciate le ricerche tra le macerie per i quattro dispersi

Sembrava una serata tranquilla ad Afragola, città situata in provincia di Napoli, quando all’improvviso è crollato un palazzo nel centro storico. Precisamente in via Ciaramella. Sul posto sono arrivati subito i carabinieri e le ambulanze, vigili del fuoco e protezione civile. Sono cominciate le ricerche per i quattro dispersi che sono finiti sotto le macerie. La paura è tanta, ma la rabbia non è da meno. Infatti, pare che i cittadini si fossero più volte lamentati con i vertici per delle voragini nel sottosuolo. Le conseguenze sono state tragiche.

Afragola, crolla un palazzo nella città: 4 dispersi

Un palazzo crolla nel centro storico di #afragola ed inizia la ricerca di quattro dispersi. L’anno nuovo inizia con notizie vecchie. Non è un numero sul calendario a cambiare problematiche eterne, purtroppo. E fa tanta rabbia che tutti ciò possa essere evitabile. pic.twitter.com/5QUbY20uFX — m a q u e l l o e m a r i o ( @ m a q u e l l o e m a r i o ) J a n u a r y 2 , 2 0 2 2

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “L’amore c’è ancora” Albano e Romina vicini alle nozze d’oro: un sogno per i fans che si avvera

Erano infatti state sgomberate sei famiglie dalle proprie residenze, ma i cittadini su Facebook stanno esprimendo tutta la loro rabbia per quello che è successo.

“Basta, non è possibile cancellare così la nostra storia“ sbotta così un utente sui social, esternando tutta la sua rabbia per quanto accaduto. Non è di certo facile per i cittadini di Afragola venire a conoscenza di informazioni terribili come il crollo di un palazzo.

“Ogni volta è un colpo al cuore e perdiamo un pezzo della nostra identità. Bisogna agire prima che sia troppo tardi, lo diciamo da troppo tempo. Siamo stanchi delle vostre speculazioni edilizie: è il momento di alzare il tiro“.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Carlo Conti, l’ex fidanzata famosa svela l’inconfessabile retroscena: “L’ho lasciato, era diventato..”

Intanto, tra una polemica e l’altra, continuano le ricerche tra le macerie. I dispersi per il momento sono quattro e si attendono novità in merito.