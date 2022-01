Mentre le aspettative continuano ad essere in ascesa per LDA, al talent show di “Amici – di Maria De Filippi” un nuovo affronto potrebbe rivelarsi per lui definitivo.

Alla ventesima edizione di “Amici – di Maria De Filippi“, fra i suoi più graditi artisti canori, si classifica senza ombra di dubbio il nome di LDA, nonché minimale pseudonimo di Luca D’Alessio. Il diciottenne terzogenito del celebre cantante partenopeo, Gigi D’Alessio, ha riscosso, dal momento del suo ingresso, una buona dose di popolarità nella scuola di Canale 5.

Mentre il periodo delle festività natalizie si accinge a giungere verso il suo culmine, ed al contempo il suo profilo Instagram continua a vantare una crescita esponenziale di seguaci, sino ad un totale quest’oggi di ben 224mila follower, il giovanissimo cantante pare non possa permettersi di adagiarsi. Nonostante le soddisfazioni collezionante proprio nel corso di queste ultime settimane. Fra cui, in primis, la ricezione del Disco D’Oro in merito al suo ultimo singolo, dal titolo di “Quello che fa male“. In questo momento una nuova difficoltà sarebbe pronta ad insorgere sul suo cammino.

“Amici” guai in vista per LDA : la sfida va oltre le aspettative, c’è il suo zampino

A testimoniarlo, in attesa del primo appuntamento del 2022, che si terrà il prossimo 16 gennaio, è un avviso proveniente dai vertici della trasmissione. Il quale avrebbe informato i telespettatori di una prossima sfida in ballo. L’affronto non era assolutamente previsto. Perciò non ha potuto che cogliere di sorpresa i suoi numerosi fan. Quanto lo stesso diretto interessato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Pregate per me” l’appello di Luca Sepe in ospedale per Covid, le condizioni si aggravano

L’allievo scelto dalla commissione per affrontare Luca, forse attraverso una diretta e futura contesa, o semplicemente per essere messo in comparazione con lui, si presenta come un altro tra gli esponenti maggiormente favoriti all’interno della scuola.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Sangiovanni, chi sono la mamma e il papà? Curiosità su famiglia e genitori: nell’ultima FOTO come Peter Pan

Si tratta del cantante ventiduenne, di origini bresciane, Albe. Anch’esso, reduce dal Disco D’Oro, sembrerebbe essere difatti il personaggio più adatto per competere ad ora con LDA. Vista anche la presenza di un seguito più che affiatato all’esterno del talent show.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Adesso non resterebbe che attendere, successivamente a tale soffiata, lo scoppio di una nuova amicizia o collaborazione. Oppure, al contrario, di una competizione artistica questa volta senza precedenti.