Anna Tatangelo sempre più esplosiva: l’ultima fotografia condivisa sul suo profilo Instagram ha mandato in visibilio i suoi numerosissimi followers.

Anna Tatangelo è indubbiamente una delle cantanti del momento: la nativa di Sora, infatti, sta conquistando sempre più spazio anche in televisione. Mediaset, in particolare, le sta affidando ruoli importantissimi. Qualche settimana fa, ad esempio, ha condotto ‘Scene da un matrimonio’, un format che non andava in onda da diversi anni.

Dopo la vittoria nella categoria Giovani del ‘Festival di Sanremo’ del 2002 con ‘Doppiamente Fragili’, la carriera della classe 1987 è stata tutta un crescendo. Le fotografie della Tatangelo spopolano sul web con facilità disarmante: l’ultimo scatto apparso sul suo profilo è un qualcosa di mostruoso che sta paralizzando Instagram.

Anna Tatangelo mostra le sue curve pericolose: spettacolo al limite della censura

