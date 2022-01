A “L’Anno Che Verrà” una pungente dinamica sovrasta la performance di Orietta Berti in maniera inedita. Un avvenimento del genere da Amadeus non era previsto…

A poche ore dal termine dell’appuntamento annuale con lo show serale de “L’Anno Che Verrà“, guidato dal noto conduttore di origini emiliane, Amadeus, uno dei suoi vibranti aneddoti, verificatesi nel corso della messa in onda della trasmissione, non ha potuto di certo passare inosservato dinanzi agli occhi dei suoi numerosi telespettatori.

In attesa dello scoccare della mezzanotte e dunque dell’inizio di questo, si spera migliore, 2022, moltissimi artisti ospitati, fra cui Achille Lauro, Loredana Berté, Cristiano Malgioglio, ed Orietta Berti, hanno presentato i loro brani sul palco intrattenendo il pubblico da casa. Fin quando, dopo aver condiviso un velo di tristezza per l’assenza per contagio del cantautore partenopeo Gigi D’Alessio, il dinamico showman della serata ha voluto cimentarsi in una battuta inattesa nei confronti dell’intramontabile Orietta.

“L’Anno Che Verrà” la provocazione di Amadeus a Orietta Berti : non era mai successo

La cantante, dopo essersi esibita con il suo ultimissimo e già particolarmente amato brano, dal titolo di “Sotto La Luna“, ha avuto un confronto con Amadeus. Il quale, sperando di rivolgere lei dei complimenti per la sua forma smagliante, pare non abbia valutato a pieno le sue intenzioni, sfociando presto in un esilarante fraintendimento.

“Ormai sei famosa da più di cinquant’anni…” Ha affermato il conduttore con fierezza. Mostrandosi a tu per tu con Orietta. La quale, però, non ha esitato neppure un minuto a rispondere a tono all’ironica provocazione. Un dato risultato errato, difatti. E che l’artista ha voluto presto correggere con la verità.

“Sono cinquantacinque, per l’esattezza“. Terrà dunque a specificare poco più avanti Orietta. Seppur mantenendo un sorriso sardonico ed un’ombra di vaga leggerezza disegnati sul volto. Quest’ultima, in conclusione ed a parere del pubblico in rete, pare sia stata la prima volta che una situazione di tal genere ha avuto modo di presentarsi in diretta televisiva.

Rispetto a gran parte dei presenti in studio, i quali sembravano aver gradualmente perso la carica energetica con lo scadere dell’atteso countdown, Orietta è stata l’unica artista a dimostrare fino agli ultimi attimi della diretta un entusiasmo degno di nota.