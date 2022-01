Antonella Clerici in memoria di Fabrizio Frizzi, quel rapporto di amicizia speciale. L’assenza è incolmabile: “Quello che mi manca di più”

Sono trascorsi ormai quasi 4 anni dalla tragica scomparsa di Fabrizio Frizzi, uno dei conduttori più amati di sempre. Amato dal pubblico per la sua gentilezza ed eleganza, ha regalato numerosi momenti di spensieratezza ai telespettatori, infondendo serenità.

Stimato e apprezzato anche dai collaboratori che hanno avuto la possibilità e la fortuna di conoscere un personaggio del suo calibro, ha lasciato un’assenza incolmabile nella televisione italiana, sofferta in modo particolare dai colleghi più intimi.

Tra questi non si possono dimenticare Carlo Conti e Antonella Clerici, che condividevano un legame speciale con Fabrizio Frizzi. “In simbiosi“, la descrizione riservata a quel rapporto dalla celebre conduttrice de “La prova del cuoco” in un’intervista a “Domenica In”. Ed è sempre lei a ricordare con dolore e incredibile intimità la profonda mancanza per l’inimitabile conduttore, riassunta in una commovente frase.

Antonella Clerici e Fabrizio Frizzi: la mancanza più grande

Un’amicizia di quelle sincere e genuine legava Antonella Clerici a Fabrizio Frizzi, che non perde occasione di ricordare il grande conduttore, scomparso prematuramente. Un rapporto speciale, raccontato anche dalla famosa sorpresa organizzata da Carlo Conti in una puntata di “La prova del cuoco”.

Era dicembre 2017, la prima apparizione di Fabrizio Frizzi dopo il malore che lo aveva colpito, quando irrompe nello studio di Antonella Clerici in occasione del suo compleanno. Pochi mesi più tardi si realizza la tragica scomparsa dell’amato presentatore, che ha lasciato un vuoto incancellabile. È la stessa conduttrice a ricordarlo in un’intervista rilasciata a “Specchio“, settimanale de “La Stampa”, rivelando la sua mancanza più grande: “La sua risata. Fabrizio era un uomo travolgente, lo sentivi arrivare da lontano“.

Antonella Clerici non ha mai nascosto il cambiamento che il triste evento ha apportato alla sua vita, ed è forse questa una delle cause che la spingono verso altre considerazioni, suscitate soprattutto dal periodo di grande difficoltà che la pandemia ci ha imposto. “Ho paura di invecchiare, di morire“, confessa, sottolineando quanto la morte sia stato un aspetto presente nella vita di tutti negli ultimi tempi.

Ma c’è spazio anche per la positività, come la conduttrice dimostra nel suo meraviglioso rapporto con l’intrattenimento, che potrebbe prendere nuove ed inedite forme.